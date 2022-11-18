Haberler Yaşam Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi alma MEB ekranı

Giriş Tarihi: 18.11.2022 14:40 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 14:40

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı gerçekleşiyor. Bu yıl ilk defa gerçekleşecek öğretmenlik kariyer basamakları sınavı MEB tarafından düzenlenecek. Öğretmenlerin mesleki donanım ve tecrübelerine göre unvan kazanacakları uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi ve örnek sorular adayların erişimine sunuldu. Geçtiğimiz günlerde açılan uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi alma ekranı da aktif durumda. Peki, 2022 başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika kaç soru, ne kadar sürecek? İşte, detaylar…