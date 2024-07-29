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Giriş Tarihi: 29.07.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:56

Uzmanlar tarih verdi! Eyyam-ı bahur geliyor: Sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, eyyam-ı bahur etkisiyle ağustosta temmuzdan daha sıcak bir havanın yaşanacağını ifade etti. İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulabileceğini belirten Toros, "Metropollerde, orman az, sık binalar, şehrin çarpık kentleşmesi, bunun yanı sıra nüfusun yoğun olması, klimaların yüksek derecede çalışması gibi sebepler hissedilen sıcaklığı artıracaktır." ifadelerini kullandı.

AA
Uzmanlar tarih verdi! Eyyam-ı bahur geliyor: Sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak

Bazı takvimlerde bu tarihlerin "31 Temmuz-7 Ağustos", bazılarında ise "1-8 Ağustos" olarak kayda geçtiğini ifade eden Toros, "eyyam-ı bahur"un en sıcak günler demek olduğunu söyledi.

"HAZİRAN AYI TÜRKİYE ORTALAMASINA GÖRE 3-6 DERECE DAHA SICAK GEÇTİ"

Bu tarihlerin artık değişmeye başladığını dile getiren Toros, "Bu sene 21 Temmuz'da küresel bir sıcaklık rekoru kırdık. Rekorlar kırılan bir dönemdeyiz. Haziran ayında Türkiye sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasına göre 3-6 derece daha sıcak geçti. Biz geçmişte temmuz sonu, ağustos başı yaşadığımız o en sıcak günleri, bugünlerde hep yaşıyoruz. Bu sene çok uzun sürdü. Afrika'nın kavurucu sıcaklıkları, Afrika üzerinde oluşmuş olan yüksek basınç alanlarının etkisiyle kuzeye doğru, Türkiye'yi de kapsayacak şekilde yukarıya doğru hareket etmiş durumda." ifadesini kullandı.

Uzmanlar tarih verdi! Eyyam-ı bahur geliyor: Sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak

"TÜM BÖLGE NORMALİN ÜZERİNDE SICAKLIĞA SAHİP"

Afrika sıcaklarının hazirandan itibaren Türkiye'yi etkisi altına aldığına dikkati çeken Toros, "Bu sıcaklığın, ağustos ayında da devam etmesini bekliyoruz. Her ne kadar zaman zaman soğuk dalgalar gelse de o kadar büyük bir sıcak hava etkisi var ki, bir nevi durmuş vaziyette. Tüm güney Avrupa'yı, Türkiye'yi, Güney Rusya'yı, Ukrayna'yı kapsamış durumda. Tüm bölge normalin üzerinde sıcaklığa sahip." şeklinde konuştu.

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Uzmanlar tarih verdi! Eyyam-ı bahur geliyor: Sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak

"HİSSEDİLEN SICAKLIK 40'I BULACAK"

Temmuz ayında İstanbul'un günlük ortalama sıcaklığının 24-25 derece olduğunu hatırlatan Toros, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında her gün yüksek sıcaklıklar 30 dereceyi aşmış durumda. Bu anlamda, eyyam-ı bahuru yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde buna benzer şekilde tahminler, sıcak havanın devam edeceğini gösteriyor. Özetle, bu yıl uzun bir eyyam-ı bahur dönemi yaşıyoruz. Geçmiş verilere bakıldığında eyyam-ı bahur döneminde sıcaklıklar 34-35 dereceleri, hissedilen sıcaklık ise 40 dereceleri buluyor. Yine bu yıl da 34-35 dereceleri tahmin ediyoruz."

Uzmanlar tarih verdi! Eyyam-ı bahur geliyor: Sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak

"BERABERİNDE BİRÇOK FELAKETİ GETİRİYOR"

Sıcaklık artışlarının küresel ısınmayla da etkili olduğunu ifade eden Toros, küresel ölçekte de son yıllarda sıcaklıklarda rekorlar kırıldığını hatırlattı.

Toros, "Her son 10 yıl, önceki yıllardan daha sıcak hale gelmiş durumda. 2023 yılı da bunun bir göstergesiydi. Bu sıcaklıklar beraberinde birçok felaketi getiriyor. Orman yangınları, sağlık etkisi... Güney Avrupa'da binlerce insan sıcak hava dalgası etkisiyle ölmeye başladı. Olumsuz etkileniyoruz." diye konuştu.

Uzmanlar tarih verdi! Eyyam-ı bahur geliyor: Sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak

DIŞARI ÇIKACAKLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Bu havalarda dışarı çıkacaklara uyarılarda bulunan Toros, şöyle devam etti:

"Olumsuz yönde etkilenmemek için mümkün mertebe sıcaklığın fazla olduğu, öğle saatlerinde yorucu işlerden kaçınmak gerekiyor. Köylerimiz, çiftçilerimiz bu şartlara alışık ve vücutlarını tamamen korurlar. Eğer vücudumuzu güneş ışığından koruyabiliyorsak ve vücudumuz alışkınsa çalışmaya devam edelim ama alışkın değilse yorucu işleri mümkün mertebe güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerin dışına taşıyalım. Gölgelik alanlarda bulunalım ki bunaltıcı havadan etkilenmeyelim. Özellikle dezavantajlı gruplar, yaşlılar, çocuklar bu havadan daha çok etkileniyor."

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