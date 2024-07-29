Giriş Tarihi: 29.07.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
12:56
Uzmanlar tarih verdi! Eyyam-ı bahur geliyor: Sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, eyyam-ı bahur etkisiyle ağustosta temmuzdan daha sıcak bir havanın yaşanacağını ifade etti. İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulabileceğini belirten Toros, "Metropollerde, orman az, sık binalar, şehrin çarpık kentleşmesi, bunun yanı sıra nüfusun yoğun olması, klimaların yüksek derecede çalışması gibi sebepler hissedilen sıcaklığı artıracaktır." ifadelerini kullandı.