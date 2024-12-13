Uzmanlardan çocuklar için sosyal medya uyarısı! Tek tek sıraladılar: Sınırlama şart!

"Çünkü bu tür yasakların denetimi oldukça zordur. Bu nedenle, çocuklar ve ebeveynleri bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların artırılması büyük önem taşıyor. Eğitim sistemine her yaş grubuna uygun dijital medya okuryazarlığı derslerinin entegre edilmesi, çocukların dijital dünyada daha bilinçli hareket etmelerini sağlar. Aynı zamanda, sosyal medya platformları da çocukları koruyucu önlemleri daha etkin bir şekilde uygulamaya zorlanmalıdır."



