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Giriş Tarihi: 13.12.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 07:35

Uzmanlardan çocuklar için sosyal medya uyarısı! Tek tek sıraladılar: Sınırlama şart!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 13 yaş altı çocukları korumak için, sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara erişimini sınırlandırmaya yönelik bir çalışma başlattı. Daha önce TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu'na bilgi veren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün, ABD'nin Florida eyaletinde 13 yaş yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının yasak olduğunu, Avustralya'da ise 16 yaş altı çocuklar için sınırlayıcı düzenlemenin yasalaşma aşamasına geldiğini kaydetti. Ulaştırma ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında 16 yaş altına sosyal medya kullanımı için düzenleme ihtiyacı olduğunu ve bunun öncelikle ebeveyn kontrolünde olmasının planlandığını söyledi.

TOLGA YANIK
Özgür ÖZDEMİR
Ceyhan TORLAK
Uzmanlardan çocuklar için sosyal medya uyarısı! Tek tek sıraladılar: Sınırlama şart!

Dünyanın birçok ülkesinde de çocuklar için sosyal medya sınırlaması uygulanıyor. SABAH, Fransa, Çin, Güney Kore, Avustralya, ABD, İngiltere, Yunanistan'da gençler için ne gibi kısıtlamalara gidildiğini araştırdı. Uzmanlar ise SABAH'a, sosyal medyanın 16 yaş altı çocuklara verdiği zararı, dünyadaki uygulamaları ve çözüm yollarını anlattı.

Uzmanlardan çocuklar için sosyal medya uyarısı! Tek tek sıraladılar: Sınırlama şart!

LÜKS VE ŞATAFAT YETERSİZLİK ALGISI OLUŞTURUYOR

Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fevzi Tuna Ocakoğlu, "Sosyal medya bağımlılığı çocukların spor, dans, sanat gibi diğer etkinliklere katılmamasına, sosyal ilişkilerden uzak kalmalarına ve akademik kayıplara yol açıyor."

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Uzmanlardan çocuklar için sosyal medya uyarısı! Tek tek sıraladılar: Sınırlama şart!

"Çocukların cinsel kimlik gelişimini etkilerken, yeme bozukluğuna yol açıyor. Sosyal medyada aşırı lüksü ve şatafatı gören çocuklarda yetersizlik algısı oluşuyor. Kısa yoldan zengin olmak istiyorlar. Bu nedenle suça sürüklenebiliyorlar. Şiddet görüntüleri agresif ve şiddete meyilli olmalarına yol açabiliyor."

Uzmanlardan çocuklar için sosyal medya uyarısı! Tek tek sıraladılar: Sınırlama şart!

EN ÖNEMLİ ROL EBEVEYNLERİN

Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gül Esra Atalay, "Sosyal medya kullanımıyla ilgili birçok ülkede yaş sınırı var. Türkiye'de de benzer bir düzenleme yapılması gerekiyor. Burada en önemli rol ebeveynlere düşüyor. Bu sorun yalnızca yaş sınırının yükseltilmesiyle çözülmez."

Uzmanlardan çocuklar için sosyal medya uyarısı! Tek tek sıraladılar: Sınırlama şart!

"Çünkü bu tür yasakların denetimi oldukça zordur. Bu nedenle, çocuklar ve ebeveynleri bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların artırılması büyük önem taşıyor. Eğitim sistemine her yaş grubuna uygun dijital medya okuryazarlığı derslerinin entegre edilmesi, çocukların dijital dünyada daha bilinçli hareket etmelerini sağlar. Aynı zamanda, sosyal medya platformları da çocukları koruyucu önlemleri daha etkin bir şekilde uygulamaya zorlanmalıdır."

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