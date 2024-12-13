Giriş Tarihi: 13.12.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024
07:35
Uzmanlardan çocuklar için sosyal medya uyarısı! Tek tek sıraladılar: Sınırlama şart!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 13 yaş altı çocukları korumak için, sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara erişimini sınırlandırmaya yönelik bir çalışma başlattı. Daha önce TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu'na bilgi veren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün, ABD'nin Florida eyaletinde 13 yaş yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının yasak olduğunu, Avustralya'da ise 16 yaş altı çocuklar için sınırlayıcı düzenlemenin yasalaşma aşamasına geldiğini kaydetti. Ulaştırma ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında 16 yaş altına sosyal medya kullanımı için düzenleme ihtiyacı olduğunu ve bunun öncelikle ebeveyn kontrolünde olmasının planlandığını söyledi.