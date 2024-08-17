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Giriş Tarihi: 17.08.2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 15:39

Vadeli Hayat (Term Life) bu akşam ekranlarda! Vadeli Hayat filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Peter Billingsley'in oturduğu Vadeli Hayat filmi, bu akşam televizyon ekranlarında. Filmi ilk kez izlemek isteyenler ve yeniden izleyecekler aksiyon, dram, gerilim ve gizem türündeki film Vadeli Hayat hakkında arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, Vadeli Hayat filminin konusu ne, oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Vadeli Hayat Term Life bu akşam ekranlarda! Vadeli Hayat filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Ünlü sinema filmlerinden Vadeli Hayat bu akşam SHOW TV ekranlarında yayınlanıyor! Peter Billingsley'in yönettiği film hakkında araştırılmalar sinemaseverler tarafından yapılmaya başlandı. Vadeli Hayat 17 Ağustos 2024 Cumartesi akşam 22:45'de yayınlanacak. Peki Vadeli Hayat filminin konusu ne, oyuncuları kim, film ne zman çekildi? İşte, konuya illişkin detaylar...

Vadeli Hayat Term Life bu akşam ekranlarda! Vadeli Hayat filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

VADELİ HAYAT (TERM LIFE) FİLMİNİN KONUSU NE?

Nick Barrow (Vince Vaughn) kendisi yapmasa da başkalarının yapacağı soygunları planlayarak para kazanan bir suçludur. Yaptığı son iş yolunda gitmeyince şehrin en tehlikeli adamlarından biri olan Victor Fuentes (Jordi Molla) peşine düşer. Öldürülme ihtimali çok yüksek olan Barrow, ayrı yaşadığı ama çok sevdiği kızı Cate'e (Hailee Stainfeld) birşeyler bırakabilmek için kendine hayat sigortası yaptırır.

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Vadeli Hayat Term Life bu akşam ekranlarda! Vadeli Hayat filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Ancak sigorta 3 hafta sonra aktif hale gelecektir ve bu süre zarfında kiralık katillerden ve yoz polislerden kaçması gerekmektedir. Yoksa kızına hiçbirşey bırakamayacaktır. Bu nedenle kızını adeta kaçırarak gözlerden uzak bir yere giderler ama katiller Nick'in peşindedir.

Vadeli Hayat Term Life bu akşam ekranlarda! Vadeli Hayat filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

VADELİ HAYAT (TERM LİFE) FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vince Vaughn
Hailee Steinfeld
Bill Paxton
Jon Favreau
Jonathan Banks
William Levy
Jordi Mollà
Terrence Howard
Taraji P. Henson
Shea Whigham
Cain Velasquez
Mike Epps
Anna Colwell
Annabeth Gish
Manuel García-Rulfo
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Vadeli Hayat Term Life bu akşam ekranlarda! Vadeli Hayat filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Brent Briscoe
Ian Gregg
James Paxton
Joshua Mikel
Rio Hackford
Terri Abney
Griffin Freeman
Peggy Sheffield
Jose Miguel Vasquez
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