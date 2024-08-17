Giriş Tarihi: 17.08.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
15:39
Vadeli Hayat (Term Life) bu akşam ekranlarda! Vadeli Hayat filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?
Yönetmen koltuğunda Peter Billingsley'in oturduğu Vadeli Hayat filmi, bu akşam televizyon ekranlarında. Filmi ilk kez izlemek isteyenler ve yeniden izleyecekler aksiyon, dram, gerilim ve gizem türündeki film Vadeli Hayat hakkında arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, Vadeli Hayat filminin konusu ne, oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?