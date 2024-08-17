Vadeli Hayat (Term Life) bu akşam ekranlarda! Vadeli Hayat filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

VADELİ HAYAT (TERM LIFE) FİLMİNİN KONUSU NE?

Nick Barrow (Vince Vaughn) kendisi yapmasa da başkalarının yapacağı soygunları planlayarak para kazanan bir suçludur. Yaptığı son iş yolunda gitmeyince şehrin en tehlikeli adamlarından biri olan Victor Fuentes (Jordi Molla) peşine düşer. Öldürülme ihtimali çok yüksek olan Barrow, ayrı yaşadığı ama çok sevdiği kızı Cate'e (Hailee Stainfeld) birşeyler bırakabilmek için kendine hayat sigortası yaptırır.

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