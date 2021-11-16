Vahşetin adresi Tekirdağ! Bu evden 3 ceset çıktı!

İddiaya göre bir süredir bunalımda olan Eren Aslankılıç, evde oturdukları sırada annesi Nurhan ve babası emekli astsubay Ali Aslankılıç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tekirdağ'da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti | Video