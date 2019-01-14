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Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!

Giriş Tarihi: 14.01.2019 18:21
Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!
İşte vahşi doğanın en ölümcül avcılarının karşılaşması...
Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!
Avustralyalı Marg ve Keith Thomas çifti balık avlamak isterken öyle bir olaya şait oldular ki...
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Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!
Tam oltalarını atacakken dev bir timsah ile köpek balığının teknelerine çok yakın bir yerde karşı karşıya geldiklerini gördüler.
Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!
Bu inanılmaz ve nadir olayı saniye saniye kaydeden çift daha sonra bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!
İki ölümcül avcının karşılaşması beklendiği gibi kanlı bir sonla bitmedi.
Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!
Timsahın varlığını fareden diğer köpekbalıkları da oraya gelince timsahın tek bir şansı kaldı. Oda oradan hızla uzaklaşmak...
Vahşi doğada inanılmaz karşılaşma!
ABD‘nin Florida eyaletinde tabiatta pek rastlanmayan bir olay yaşandı...
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