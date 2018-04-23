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nın gerçek yüzü

Giriş Tarihi: 23.04.2018 18:13 Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 18:21
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nın gerçek yüzü
Vahşi doğanın gerçek yüzü

Bu görüntülere çok şaşıracaksınız.


Sınırı geçmeden Meksika'daki yangını söndüren Amerikan itfaiyecileri.

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nın gerçek yüzü
Vahşi doğanın gerçek yüzü


Büsingen İsviçre toprakları içinde bulunan, ancak Almanya'ya ait bir kasabadır. İsviçre'de bulunan bir Alman şehridir ve kasaba ekonomisi İsviçre tarafından yönetilmektedir.Para birimi olarak İsviçre Frangı kullanıyorlar. Biri İsviçre'den diğeri Almanya'dan iki posta ve iki telefon kodu bulunmaktadır.

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nın gerçek yüzü
Vahşi doğanın gerçek yüzü


Çocuğunu sırtına bağlayarak ameliyata giren doktor.

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nın gerçek yüzü
Vahşi doğanın gerçek yüzü


Kenya'da yarısı yenmiş bir zebra

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nın gerçek yüzü
Vahşi doğanın gerçek yüzü


Gize'deki dev piramitlerin üstünde güneşlenen turistler.

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nın gerçek yüzü
Vahşi doğanın gerçek yüzü


Titanic'in lüks yemek salonu.

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nın gerçek yüzü
Vahşi doğanın gerçek yüzü


Eyfel Kulesi'nin çelik kirişleri zirveye doğru uzanırken, 1888.

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