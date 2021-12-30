Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA VAKA SAYISI AÇIKLANDI! 30 Aralık 2021 Günlük korona tablosu ile Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 30.12.2021 19:14 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 19:14

SON DAKİKA VAKA SAYISI AÇIKLANDI! 30 Aralık 2021 Günlük korona tablosu ile Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük korona tablosu üzerindeki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ederken Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı üzerinde yaşanan artış dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de sürüyor. Günlük tespit edilen pozitif covid-19 hasta sayılarının 30 bini aşmasıyla birlikte özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı ile tedbir konusunda vatandaşları uyarıyor. Peki, 30 Aralık Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve günlük korona tablosu son dakika gelişmeleri…

Vaka sayısı son dakika açıklanıyor! 30 Aralık 2021 Günlük korona tablosu ile Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısını içeren günlük korona tablosundaki son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Ülkemizde son dönemde yeniden yükselişe geçen pozitif hasta sayısı dikkatleri üzerine çekerken ortaya çıkan yeni varyantlar da dikkatleri üzerine çekiyor. Tam bu noktada günlük veriler akşam saatlerine doğru gündemdeki yerini aldı. Peki, 30 Aralık 2021 Bugün Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte Bakanlık tarafından yayımlanan Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı son dakika gelişmeleri…

Vaka sayısı son dakika açıklanıyor! 30 Aralık 2021 Günlük korona tablosu ile Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

30 ARALIK VAKA SAYISI

Resim

Bugün 39.681 vaka tespit edilirken, 139 kişi hayatını kaybetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Vaka sayısı son dakika açıklanıyor! 30 Aralık 2021 Günlük korona tablosu ile Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Geçtiğimiz gün; Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 142 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 36 bin 684 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Vaka sayısı son dakika açıklanıyor! 30 Aralık 2021 Günlük korona tablosu ile Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 29 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 36 bin 684 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 142 oldu. Bir günde toplam 366 bin 363 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 638 olarak kaydedildi.

Vaka sayısı son dakika açıklanıyor! 30 Aralık 2021 Günlük korona tablosu ile Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,1 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,62 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 129 milyon 972 bin 508'e yükseldi.

SON DAKİKA