SON DAKİKA VAKA SAYISI AÇIKLANDI! 30 Aralık 2021 Günlük korona tablosu ile Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük korona tablosu üzerindeki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ederken Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı üzerinde yaşanan artış dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de sürüyor. Günlük tespit edilen pozitif covid-19 hasta sayılarının 30 bini aşmasıyla birlikte özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı ile tedbir konusunda vatandaşları uyarıyor. Peki, 30 Aralık Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve günlük korona tablosu son dakika gelişmeleri…