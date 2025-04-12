Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi 1-4 etabında derbi!
Giriş Tarihi: 12.04.2025 14:27 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 14:31

VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi 1-4 etabında derbi!

Vodafone Sultanlar Ligi 1-4 etabında iki dev derbi yaşanıyor. Şampiyonluk için yola çıkan VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin ve Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geliyor. İlk mücadeleyi 3-1 kazanan Vakıfbank avantajı kaptı. Sırada 2. maç var. Peki; VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, canlı yayın kanalı:

VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi 1-4 etabında derbi!

VakıfBank - Eczacıbaşı maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Ev sahibi takım bu maçı da alırsa finale yükselecek. Misafir takım galibiyet elde ederse seride eşitlik sağlanacak ve maç 3. tura uzayacak. Peki; Sultanlar Ligi VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi 1-4 etabında derbi!

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI DYNAVİT MAÇI NE ZAMAN?

Vodafone Sultanlar Ligi yarı final 2. mücadelesinde oynanacak VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit maçı 12 Nisan Cumartesi (bugün) saat 18.00'da oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi 1-4 etabında derbi!

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI DYNAVİT MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Maç VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi 1-4 etabında derbi!

İLK MAÇIN SET SKORLARI

1. Set: Eczacıbaşı Dynavit 19-25 VakıfBank

2. Set: Eczacıbaşı Dynavit 25-23 VakıfBank

3. Set: Eczacıbaşı Dynavit 19-25 VakıfBank

4. Set: Eczacıbaşı Dynavit 21 - 25 VakıfBank

VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi 1-4 etabında derbi!