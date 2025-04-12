Haberler
Yaşam
VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi 1-4 etabında derbi!
Giriş Tarihi: 12.04.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
14:31
VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi 1-4 etabında derbi!
Vodafone Sultanlar Ligi 1-4 etabında iki dev derbi yaşanıyor. Şampiyonluk için yola çıkan VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin ve Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geliyor. İlk mücadeleyi 3-1 kazanan Vakıfbank avantajı kaptı. Sırada 2. maç var. Peki; VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, canlı yayın kanalı: