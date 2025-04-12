VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi 1-4 etabında derbi!

VakıfBank - Eczacıbaşı maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Ev sahibi takım bu maçı da alırsa finale yükselecek. Misafir takım galibiyet elde ederse seride eşitlik sağlanacak ve maç 3. tura uzayacak. Peki; Sultanlar Ligi VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?