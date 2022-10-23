Haberler Yaşam Vakıfbank emekli promosyonu ücreti 2022: Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

Giriş Tarihi: 23.10.2022 14:39 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 14:50

Vakıfbank emekli promosyonu ücreti 2022: Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

Bankaların emekli promosyon kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan zammın ardından maaş taşıma kampanyaları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle kamu bankaları emekli promosyon miktarları merak ediliyor. Bu noktada Vakıfbank emekli promosyonu yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Ekim ayında güncellenen banka promosyonu listeleri kontrol edilirken emekli maaşını Vakıfbank'a taşımak isteyen emekliler, Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, yükselecek mi, ödemeler ne zaman yapılacak sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 güncel Vakıfbank emekli promosyon tutarı…