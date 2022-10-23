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Haberler Yaşam Vakıfbank emekli promosyonu ücreti 2022: Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 23.10.2022 14:39 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 14:50

Vakıfbank emekli promosyonu ücreti 2022: Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

Bankaların emekli promosyon kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan zammın ardından maaş taşıma kampanyaları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle kamu bankaları emekli promosyon miktarları merak ediliyor. Bu noktada Vakıfbank emekli promosyonu yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Ekim ayında güncellenen banka promosyonu listeleri kontrol edilirken emekli maaşını Vakıfbank'a taşımak isteyen emekliler, Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, yükselecek mi, ödemeler ne zaman yapılacak sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 güncel Vakıfbank emekli promosyon tutarı…

Vakıfbank emekli promosyonu ücreti 2022: Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

Bankaların emekli promosyon kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan zammın ardından maaş taşıma kampanyaları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle kamu bankaları emekli promosyon miktarları merak ediliyor. Bu noktada Vakıfbank emekli promosyonu yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Ekim ayında güncellenen banka promosyonu listeleri kontrol edilirken emekli maaşını Vakıfbank'a taşımak isteyen emekliler, Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, yükselecek mi, ödemeler ne zaman yapılacak? İşte, güncel Vakıfbank emekli promosyon tutarı…

Vakıfbank emekli promosyonu ücreti 2022: Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONU BELLİ OLDU!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı.

Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.

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Vakıfbank emekli promosyonu ücreti 2022: Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.

Açıklamada ''Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler'' denildi.

Vakıfbank emekli promosyonu ücreti 2022: Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

Emekli maaşını, VakıfBank aracılığıyla almayanlar maaşlarını VakıfBank'a taşımaları ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Vakıfbank emekli promosyonu ücreti 2022: Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI!

Promosyon ödemeleri;

3 yıl süre ile emekli maaşının Bankamızdan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir.

*Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.

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