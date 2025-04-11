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Valencia-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga karşılaşması!
Giriş Tarihi: 11.04.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
14:35
İspanya La Liga 31. hafta mücadelesinde Valencia, Sevilla'yı ağırlıyor. Mestalla Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için heyecan dorukta. Futbolseverler ekran başında yerlerini aldı. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı sorgulanıyor. 38 haftalık mücadelede sona geliniyor. Peki; Valencia-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?