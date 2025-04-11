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Haberler Yaşam Valencia-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga karşılaşması!
Giriş Tarihi: 11.04.2025 14:30 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 14:35

Valencia-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga karşılaşması!

İspanya La Liga 31. hafta mücadelesinde Valencia, Sevilla'yı ağırlıyor. Mestalla Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için heyecan dorukta. Futbolseverler ekran başında yerlerini aldı. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı sorgulanıyor. 38 haftalık mücadelede sona geliniyor. Peki; Valencia-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Valencia-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga karşılaşması!

Valencia-Sevilla karşılaşmasını canlı takip etmek isteyenler yayın kanalını sorguluyor. Barcelona'nın liderlik koltuğunda oturduğu İspanya La Liga'da Valencia 14, Sevilla 12. sırada yer alıyor. Peki, Valencia-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Valencia-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga karşılaşması!

VALENCİA-SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga 31. hafta mücadelesi Valencia-Sevilla maçı bugün TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Mestalla Stadyumu sahne olacak.

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Valencia-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga karşılaşması!

VALENCİA-SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Valencia-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga karşılaşması!

HAFTANIN MAÇLARI

11 Nisan

22.00 Valencia-Sevilla

12 Nisan

15.00 Real Sociedad-Mallorca

17.15 Getafe-Las Palmas

19.30 Celta-Espanyol

22.00 Leganes-Barcelona

Valencia-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga karşılaşması!

13 Nisan

15.00 Osasuna-Girona

17.15 Alaves-Real Madrid

19.30 Real Betis-Villarreal

22.00 Athletic Bilbao-Rayo Vallecano

14 Nisan

22.00 Atletico Madrid-Valladolid