Valencia-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga karşılaşması!

Valencia-Sevilla karşılaşmasını canlı takip etmek isteyenler yayın kanalını sorguluyor. Barcelona'nın liderlik koltuğunda oturduğu İspanya La Liga'da Valencia 14, Sevilla 12. sırada yer alıyor. Peki, Valencia-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?