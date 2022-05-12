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Giriş Tarihi: 12.05.2022 22:20 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 22:20

VALİLER KARARNAMESİ SON DAKİKA | Resmi Gazete Valiler Kararnamesi ile hangi illerin valisi değişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayınlanan Valiler Kararnamesi 9 il valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine atanırken 10 ilin valisi yer değiştirdi ve 9 ile ise yeni vali tayin edildi. Bu bilgiler ışığında Valiler Kararnamesi son dakika bilgilerine erişmek isteyenler yoğun olarak "hangi illerin valisi değişti?" şeklindeki soruya cevap aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Valiler Kararnamesi ile hangi illerin valisi değişti? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler.