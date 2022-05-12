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Haberler Yaşam VALİLER KARARNAMESİ SON DAKİKA | Resmi Gazete Valiler Kararnamesi ile hangi illerin valisi değişti?
Giriş Tarihi: 12.05.2022 22:20 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 22:20

VALİLER KARARNAMESİ SON DAKİKA | Resmi Gazete Valiler Kararnamesi ile hangi illerin valisi değişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayınlanan Valiler Kararnamesi 9 il valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine atanırken 10 ilin valisi yer değiştirdi ve 9 ile ise yeni vali tayin edildi. Bu bilgiler ışığında Valiler Kararnamesi son dakika bilgilerine erişmek isteyenler yoğun olarak "hangi illerin valisi değişti?" şeklindeki soruya cevap aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Valiler Kararnamesi ile hangi illerin valisi değişti? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler.

VALİLER KARARNAMESİ SON DAKİKA | Resmi Gazete Valiler Kararnamesi ile hangi illerin valisi değişti?

Valiler Kararnamesi son dakika olarak Resmi Gazete'de yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla önceki gece yayınlanan Resmi Gazete'deki kararnamede 10 ildeki valinin yeri değiştirilirken 9 ile yeni vali atandı. Bu gelişme sonrasında yeni valileri öğrenmek isteyenler "hangi illerin valisi değişti?" şeklindeki soru üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

VALİLER KARARNAMESİ İLE HANGİ İLLERİN VALİSİ DEĞİŞTİ?

Resmi Gazete ile Valiler Kararnamesi ve hangi illerin valileri değişti? sorusunun yanıtları şöyle;

VALİLER KARARNAMESİ SON DAKİKA | Resmi Gazete Valiler Kararnamesi ile hangi illerin valisi değişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bartın Valisi Sinan Güner, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

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VALİLER KARARNAMESİ SON DAKİKA | Resmi Gazete Valiler Kararnamesi ile hangi illerin valisi değişti?

Kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyonkarahisar'a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne'ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu'ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak'a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın'a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir'e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli'ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde'ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat'a, Mülkiye Müfettişi Tuncay Akkoyun ise Karaman'a vali oldu.

VALİLER KARARNAMESİ SON DAKİKA | Resmi Gazete Valiler Kararnamesi ile hangi illerin valisi değişti?

Edirne Valisi Ekrem Canalp Batman Valiliğine, Mersin Valisi Ali İhsan Su Diyarbakır Valiliğine, Malatya Valisi Aydın Baruş Isparta Valiliğine, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek Kayseri Valiliğine, Batman Valisi Hulusi Şahin Malatya Valiliğine, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Mersin Valiliğine, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek Sivas Valiliğine, Sivas Valisi Salih Ayhan Şanlıurfa Valiliğine, Kırklareli Valisi Osman Bilgin Şırnak Valiliğine, Tokat Valisi Ozan Balcı ise Van Valiliğine atandı.

VALİLER KARARNAMESİ SON DAKİKA | Resmi Gazete Valiler Kararnamesi ile hangi illerin valisi değişti?

Kararnameyle vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Volkan Barış Göçmez asaleten atandı.

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