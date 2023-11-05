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Haberler Yaşam Valilik uyardı! "O saat aralığında sokağa çıkmayın" İstanbul'da fırtına bekleniyor...
Giriş Tarihi: 05.11.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 14:21

Valilik uyardı! "O saat aralığında sokağa çıkmayın" İstanbul'da fırtına bekleniyor...

İstanbul Valiliği uyardı! Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Marmara'da ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra fırtına olarak esecek." açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamaya göre hangi saat aralığında etkili olacak merak ediliyor. İşte, Valiliğin açıklaması ve detayları...

Valilik uyardı! O saat aralığında sokağa çıkmayın İstanbul’da fırtına bekleniyor...

Fırtına uyarısına dair yapılan açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Pazartesi gününe kadar etkisini sürdürecek olan fırtına için rüzgar, bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Valilik uyardı! O saat aralığında sokağa çıkmayın İstanbul’da fırtına bekleniyor...

VALİLİK UYARDI!

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara'da ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

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Valilik uyardı! O saat aralığında sokağa çıkmayın İstanbul’da fırtına bekleniyor...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN AÇIKLAMA

Marmara'da rüzgarın, bugün (Pazar) akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Valilik uyardı! O saat aralığında sokağa çıkmayın İstanbul’da fırtına bekleniyor...

Batı Karadeniz'in batısında (Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul'un Karadeniz'e Bakan Kıyı Kesimleri) rüzgarın, bugün (Pazar) akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Valilik uyardı! O saat aralığında sokağa çıkmayın İstanbul’da fırtına bekleniyor...

Batı Karadeniz'in doğusunda (Kastamonu ve Sinop'un Kıyı Kesimleri) rüzgarın, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

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