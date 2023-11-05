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Valilik uyardı! "O saat aralığında sokağa çıkmayın" İstanbul'da fırtına bekleniyor...
Giriş Tarihi: 05.11.2023 14:21
Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
14:21
Valilik uyardı! "O saat aralığında sokağa çıkmayın" İstanbul'da fırtına bekleniyor...
İstanbul Valiliği uyardı! Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Marmara'da ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra fırtına olarak esecek." açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamaya göre hangi saat aralığında etkili olacak merak ediliyor. İşte, Valiliğin açıklaması ve detayları...