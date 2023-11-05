Valilik uyardı! "O saat aralığında sokağa çıkmayın" İstanbul'da fırtına bekleniyor...

Fırtına uyarısına dair yapılan açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Pazartesi gününe kadar etkisini sürdürecek olan fırtına için rüzgar, bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.