Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? Mayıs ayı Valorant Gece Pazarı tarihi oyuncuların gündeminde!

Valorant Gece Pazarı Mayıs 2024 tarihi odak noktasında. Oyuncuların takip ettiği pazarda sunulanların yanı sıra oyunun geliştiricisi tarafından yapılan yenilikler ve hata düzeltmeleri de takip edilenler arasında yer alıyor. İndirim günleri için hazırlıklar tamamlandı. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek?