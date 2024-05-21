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Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? Mayıs ayı Valorant Gece Pazarı tarihi oyuncuların gündeminde!
Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
16:38
Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? Mayıs ayı Valorant Gece Pazarı tarihi oyuncuların gündeminde!
Oyunseverlerin yakın mercek altına aldığı Valorant Gece Pazarı tarihi belli oldu. Popüler oyunun tutkunları iki ayda bir açılan pazar üzerinden yeni kaplamalara ulaşıyor. Bir aya yakın bir süre açık kalacak pazarda daha uygun fiyata hangi görünümlerin ve yeniliklerin sunulacağı merak konusu. Peki; 2024 Mayıs ayı Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek, hangi gün? İşte, detaylar...