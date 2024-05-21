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Haberler Yaşam Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? Mayıs ayı Valorant Gece Pazarı tarihi oyuncuların gündeminde!
Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 16:38

Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? Mayıs ayı Valorant Gece Pazarı tarihi oyuncuların gündeminde!

Oyunseverlerin yakın mercek altına aldığı Valorant Gece Pazarı tarihi belli oldu. Popüler oyunun tutkunları iki ayda bir açılan pazar üzerinden yeni kaplamalara ulaşıyor. Bir aya yakın bir süre açık kalacak pazarda daha uygun fiyata hangi görünümlerin ve yeniliklerin sunulacağı merak konusu. Peki; 2024 Mayıs ayı Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek, hangi gün? İşte, detaylar...

Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? Mayıs ayı Valorant Gece Pazarı tarihi oyuncuların gündeminde!

Valorant Gece Pazarı Mayıs 2024 tarihi odak noktasında. Oyuncuların takip ettiği pazarda sunulanların yanı sıra oyunun geliştiricisi tarafından yapılan yenilikler ve hata düzeltmeleri de takip edilenler arasında yer alıyor. İndirim günleri için hazırlıklar tamamlandı. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek?

Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? Mayıs ayı Valorant Gece Pazarı tarihi oyuncuların gündeminde!

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?

Genellikle iki ayda bir gerçekleşen indirim günleri; Valorant Gece Pazarı 23 Mayıs itibarıyla başlayacak.

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Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? Mayıs ayı Valorant Gece Pazarı tarihi oyuncuların gündeminde!

20 gün açık kalacak pazar 13 Haziran tarihinde sona erecek.

Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? Mayıs ayı Valorant Gece Pazarı tarihi oyuncuların gündeminde!

VALORANT GECE PAZARI NEDİR?

Gece Pazarı, her oyuncuya özel oluşturulan ve rastgele altı silah kaplamasından oluşan bir koleksiyondur.

Gece Pazarı'nı Mağaza'dan ayıran en önemli özellik kaplamaların oyuncuya özel olmasıdır. Gece Pazarı'na girerek kişiye özel teklifler görülebilir.

Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? Mayıs ayı Valorant Gece Pazarı tarihi oyuncuların gündeminde!
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