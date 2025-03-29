Van bayram namazı saati! 2025 Van’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI FARZ MIDIR?

"Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnettir.

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir.

Salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi sebeplerle namaz cemaatle kılınamadığında, Müslümanlar yukarıdaki görüşler doğrultusunda ibadet hayatlarına yön verebilirler."