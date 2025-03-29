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Van bayram namazı saati! 2025 Van’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
11:28
Van bayram namazı saati! 2025 Van’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Van'da Ramazan Bayramı öncesinde heyecan dorukta. Bayram sabahı camilere giderek ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet'in 2025 yılı için belirlediği Van bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Camilerde cemaatle kılınacak bayram namazı için hazırlık yapan Vanlılar, sabah saatlerinde camileri ziyaret edecek. Peki, Van bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar…