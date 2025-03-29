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Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 11:28

Van bayram namazı saati! 2025 Van’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Van'da Ramazan Bayramı öncesinde heyecan dorukta. Bayram sabahı camilere giderek ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet'in 2025 yılı için belirlediği Van bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Camilerde cemaatle kılınacak bayram namazı için hazırlık yapan Vanlılar, sabah saatlerinde camileri ziyaret edecek. Peki, Van bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar…

Van bayram namazı saati! 2025 Van’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram sabahının ilk ışıklarıyla birlikte Van'da camiler dolup taşacak. Müslümanlar için önemli bir ibadet olan bayram namazını kılmak isteyenler, 2025 yılı Van bayram namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre bu yıl bayram namazı vakti netleşti. Peki, Van'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Van bayram namazı saati bilgisi ve tüm ayrıntılar…

Van bayram namazı saati! 2025 Van’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

VAN BAYRAM NAMAZ SAATİ 2025 BELLİ OLDU

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde camilerin yine dolup taşması bekleniyor.

İşte Van bayram namazı saati 2025 bilgileri!

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Van bayram namazı saati! 2025 Van’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

VAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı heyecanı başlarken namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il paylaşıldı.

30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek Van bayram namazı saati 06:25 olarak belirlendi.

Van bayram namazı saati! 2025 Van’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Bayram namazı, Ramazan Bayramı veya Kurban Bayramı'nın ilk günü Güneş'in doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınır. Bayram namazı, Hanefi mezhebine göre vacip diğer mezheplere göre sünnettir.

Van bayram namazı saati! 2025 Van’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI FARZ MIDIR?

"Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnettir.

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir.

Salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi sebeplerle namaz cemaatle kılınamadığında, Müslümanlar yukarıdaki görüşler doğrultusunda ibadet hayatlarına yön verebilirler."