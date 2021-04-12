Van Gölü'ndeki 'mucize yaşam' araştırılacak! Türk bilim insanları çalışmalara başladı

Çalışmaya öncülük eden YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, gölün farklı noktalarındaki mikrobiyalitleri tek tek kontrol ederek balığa ilişkin verileri toplayacak.
Araştırma sonucu elde edilen bulgularla siyah benekli sarı renkli balık türünün yaşam alanları, popülasyonu ve beslenme koşulları haritalandırılacak.
Dünyanın en büyük tuzlu ve sodalı gölünde, sadece tatlı su kaynağının çıktığı mikrobiyalitin üzerinde yaşayan 5-6 santimetre boyundaki küçük mercan, şu ana kadar Edremit ve Gevaş'taki iki noktada tespit edildi.