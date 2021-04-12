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Haberler Yaşam Van Gölü'ndeki 'mucize yaşam' araştırılacak! Türk bilim insanları çalışmalara başladı
Giriş Tarihi: 12.04.2021 15:49 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 15:51

Gölü'ndeki 'mucize yaşam' araştırılacak! Türk bilim insanları çalışmalara başladı

'da bilinmeyen birçok tür var. Fakat bu türler zamanla keşfediliyor. 'da 3 yıl önce 'nin dalış sırasında bir balık türü keşfetmişti. Şimdi Türk bilim insanları balığın habitat alanları ve yaşam koşullarının araştırılması için çalışma başlattı.

AA
Van Gölü'ndeki 'mucize yaşam' araştırılacak! Türk bilim insanları çalışmalara başladı

Çalışmaya öncülük eden YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, gölün farklı noktalarındaki mikrobiyalitleri tek tek kontrol ederek balığa ilişkin verileri toplayacak.

Araştırma sonucu elde edilen bulgularla siyah benekli sarı renkli balık türünün yaşam alanları, popülasyonu ve beslenme koşulları haritalandırılacak.

Dünyanın en büyük tuzlu ve sodalı gölünde, sadece tatlı su kaynağının çıktığı mikrobiyalitin üzerinde yaşayan 5-6 santimetre boyundaki küçük mercan, şu ana kadar Edremit ve Gevaş'taki iki noktada tespit edildi.

Van Gölü'ndeki 'mucize yaşam' araştırılacak! Türk bilim insanları çalışmalara başladı

"BU DURUM BİLİMSEL OLARAK BİR MUCİZEDİR"

Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, AA muhabirine, bugüne kadar sadece inci kefalinin yaşadığı bilinen Gölü'nde artık ikinci bir balık türünün daha yaşadığının bilimsel olarak kanıtlandığını söyledi.

Küçük mercan adı verilen balığın hem kamuoyunu hem de bilim dünyasını heyecanlandırdığını anlatan Akkuş, şu bilgileri verdi:

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Van Gölü'ndeki 'mucize yaşam' araştırılacak! Türk bilim insanları çalışmalara başladı

" Gölü'nün tabanında birçok yerden tatlı su çıkıyor. Kalsiyum bakımından zengin olan tatlı suyun çıktığı yerde dünyanın en büyük mikrobiyalitleri oluşmuş durumda. Dünyadaki diğer yerlerde mikrobiyalitlerin boyu 5-10 metreyken, 'ndekilerin boyu 30-40 metreyi buluyor. Yeni balık türü de Van Gölü'ndeki bu yapıların üzerinde yaşıyor. Belki de dünyanın en dar habitatında yaşayan bir balık.

Van Gölü'ndeki 'mucize yaşam' araştırılacak! Türk bilim insanları çalışmalara başladı

Bu durum bilimsel olarak bir mucizedir. Bir canlının yaşamasının zor olduğu tuzlu ve sodalı suda, tatlı suyun çıktığı dar bir alanda binlerce yıldır devam eden bir yaşam söz konusu. Üremesini, yaşam döngüsünü, beslenmesini, yumurtlamasını ve her şeyini bu alanda gerçekleştiriyor."

Van Gölü'ndeki 'mucize yaşam' araştırılacak! Türk bilim insanları çalışmalara başladı

"DALIŞ OKULLARI BİN KİŞİLİK EKİPLE VAN'A GELMEK İSTEDİ"

Mikrobiyalitlerin olduğu tüm alanlarda dalış yaparak balığın yaşadığı bölgeleri tespit edeceklerini bildiren Akkuş, şunları aktardı:

"Bilimde her yeni bulgu beraberinde bir çok soru işareti getiriyor. Bu balık burada üremesini nasıl gerçekleştiriyor, fizyolojisi ve biyolojisi nedir, yaşadığı habitatın ekolojik özellikleri nelerdir? İlerleyen günlerde yapacağımız dalışlarla bunun cevabını netleştireceğiz. Bu balığın yaşamı insanı hayrete düşüren bir olay.

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