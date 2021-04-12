Van Gölü'ndeki 'mucize yaşam' araştırılacak! Türk bilim insanları çalışmalara başladı

"BU DURUM BİLİMSEL OLARAK BİR MUCİZEDİR"



Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, AA muhabirine, bugüne kadar sadece inci kefalinin yaşadığı bilinen Van Gölü'nde artık ikinci bir balık türünün daha yaşadığının bilimsel olarak kanıtlandığını söyledi.

Küçük mercan adı verilen balığın hem kamuoyunu hem de bilim dünyasını heyecanlandırdığını anlatan Akkuş, şu bilgileri verdi: