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Van kedisi "Su" en güzel kedi seçildi

(YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nce "Kedi Villası"nda koruma altına alınan kardeş kediler "Su ve "Başak", 2-3 Kasım'sa 'da gerçekleştirilen "7. Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı" kapsamında düzenlenen "Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması"nda podyuma çıktı. Bir çok ülkeden 200 kedi ırkının katıldığı yarışmada "Su" isimli Van kedisi, jürilerden en yüksek puanı alarak birinci oldu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 07.11.2019 14:12
Van kedisi Su en güzel kedi seçildi
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Van kedisi Su en güzel kedi seçildi
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Van kedisi Su en güzel kedi seçildi
Van kedisi Su en güzel kedi seçildi
Van kedisi Su en güzel kedi seçildi
Van kedisi Su en güzel kedi seçildi
Van kedisi Su en güzel kedi seçildi
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