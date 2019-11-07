Van kedisi "Su" en güzel kedi seçildi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nce "Kedi Villası"nda koruma altına alınan kardeş kediler "Su ve "Başak", 2-3 Kasım'sa İstanbul'da gerçekleştirilen "7. Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı" kapsamında düzenlenen "Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması"nda podyuma çıktı. Bir çok ülkeden 200 kedi ırkının katıldığı yarışmada "Su" isimli Van kedisi, jürilerden en yüksek puanı alarak birinci oldu.
Giriş Tarihi: 07.11.2019
14:12
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