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Özalp'teki Akgöl su kuşlarını ağırlıyor

Giriş Tarihi: 06.08.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 06.08.2018 14:52
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Özalp'teki Akgöl su kuşlarını ağırlıyor
Van Özalp'teki Akgöl su kuşlarını ağırlıyor

'ın Özalp ilçesinde dönemsel olarak kuraklık yaşanan Akgöl, son zamanlardaki yağışların ardından 45 civarında su kuşu türüne ev sahipliği yapıyor.

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Özalp'teki Akgöl su kuşlarını ağırlıyor
Van Özalp'teki Akgöl su kuşlarını ağırlıyor

Kış aylarını Kuzey Afrika'da geçirdikten sonra beslenme ve dinlenme amacıyla Gölü havzasına gelen, aralarında flamingoların da bulunduğu 45 civarında su kuşu türü, daha önce kuraklık yaşanan ancak son zamanlardaki yağışlar dolayısıyla yeniden hayat bulan Akgöl'e ulaştı.

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Özalp'teki Akgöl su kuşlarını ağırlıyor
Van Özalp'teki Akgöl su kuşlarını ağırlıyor

2 bin 320 rakımda, 407 hektar büyüklüğünde ve renkli katmanlara sahip görüntüsüyle Tuz Gölü'nü andıran göle gelen su kuşları, burada besin ve konaklama imkanı buluyor.

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Özalp'teki Akgöl su kuşlarını ağırlıyor
Van Özalp'teki Akgöl su kuşlarını ağırlıyor
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Özalp'teki Akgöl su kuşlarını ağırlıyor
Van Özalp'teki Akgöl su kuşlarını ağırlıyor
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Özalp'teki Akgöl su kuşlarını ağırlıyor
Van Özalp'teki Akgöl su kuşlarını ağırlıyor
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Özalp'teki Akgöl su kuşlarını ağırlıyor
Van Özalp'teki Akgöl su kuşlarını ağırlıyor
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