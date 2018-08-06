Van Özalp'teki Akgöl su kuşlarını ağırlıyor

Van'ın Özalp ilçesinde dönemsel olarak kuraklık yaşanan Akgöl, son zamanlardaki yağışların ardından 45 civarında su kuşu türüne ev sahipliği yapıyor. Kış aylarını Kuzey Afrika'da geçirdikten sonra beslenme ve dinlenme amacıyla Van Gölü havzasına gelen, aralarında flamingoların da bulunduğu 45 civarında su kuşu türü, daha önce kuraklık yaşanan ancak son zamanlardaki yağışlar dolayısıyla yeniden hayat bulan Akgöl'e ulaştı. 2 bin 320 rakımda, 407 hektar büyüklüğünde ve renkli katmanlara sahip görüntüsüyle Tuz Gölü'nü andıran göle gelen su kuşları, burada besin ve konaklama imkanı buluyor.