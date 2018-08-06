Van Özalp'teki Akgöl su kuşlarını ağırlıyor

Kış aylarını Kuzey Afrika'da geçirdikten sonra beslenme ve dinlenme amacıyla Van Gölü havzasına gelen, aralarında flamingoların da bulunduğu 45 civarında su kuşu türü, daha önce kuraklık yaşanan ancak son zamanlardaki yağışlar dolayısıyla yeniden hayat bulan Akgöl'e ulaştı.