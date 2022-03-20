Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Van ve Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 14:57 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 14:57

Van ve Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

Türkiye'nin hem batısında hem de doğusunda devam eden şiddetli kar yağışı ardından "yarın okullar tatil mi?" sorusu yurt genelinde sorulmaya başlandı. Şiddetli kar yağışı Marmara ve Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Kar tatili açıklaması için gözler il valiliklerinde. O iller arasında Van ve Erzurum da bulunuyor. Yeni haftaya başlarken kar yağışının eğitim öğretime nasıl etki edeceği merak konusu. Peki, Erzurum'da yarın okullar tatil mi, Van'da yarın okullar tatil mi? İşte cevabı...

Van ve Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı, birçok ilde cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmesine neden olmuştu. Hafta sonu etkisini artıran yağışın pazartesi günü için sosyal hayata nasıl etki edeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Van ve Erzurum'da da "yarın okullar tatil mi" sorusu yanıt arıyor. Peki, Erzurum ve Van'da yarın okullar tatil mi? İşte 21 Mart Pazartesi kar tatili açıklamaları...

Van ve Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Geçtiğimiz hafta okulların tatil olduğunu açıklayan Erzurum Valiliği, bu hafta pazartesi günü için herhangi bir açıklama yapmadı. Kar tatili açıklaması geldiğinde haberimizde olacak.

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliği'nden kar tatili açıklaması gelmedi. Geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Van ve Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Van: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

Van ve Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?
SON DAKİKA