Haberler Yaşam Van ve Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

Giriş Tarihi: 20.03.2022 14:57 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 14:57

Van ve Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

Türkiye'nin hem batısında hem de doğusunda devam eden şiddetli kar yağışı ardından "yarın okullar tatil mi?" sorusu yurt genelinde sorulmaya başlandı. Şiddetli kar yağışı Marmara ve Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Kar tatili açıklaması için gözler il valiliklerinde. O iller arasında Van ve Erzurum da bulunuyor. Yeni haftaya başlarken kar yağışının eğitim öğretime nasıl etki edeceği merak konusu. Peki, Erzurum'da yarın okullar tatil mi, Van'da yarın okullar tatil mi? İşte cevabı...