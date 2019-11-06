Van'da PKK'ya ait 2'si EYP ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ele geçirildi

İcra edilen operasyonda, 4 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 60 adet 7,62 milimetre fişek ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirilerek olay yerinde imha edildi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir