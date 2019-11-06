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  • Van'da PKK'ya ait 2'si EYP ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ele geçirildi

'da 'ya ait 2'si ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ele geçirildi

'ın Başkale kırsalında jandarma ekipleri tarafından terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen 2'si ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 06.11.2019 22:49 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 23:06
Van'da PKK'ya ait 2'si EYP ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ele geçirildi

Valiliğinden bugün terörle mücadele faaliyetleri kapsamında icra edilen bir operasyonun detayları açıklandı. O açıklama, 'lı teröristlerin tuzakladığı düzeneklerle El Yapımı Patlayıcı hazırladıklarını ortaya koydu. Teröristler, kaçmaya çalışırken, yanlarında götüremedikleri patlayıcıları tuzaklayarak zarar vermeye çalışıyor.

Van'da PKK'ya ait 2'si EYP ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ele geçirildi

İşte Valiliği'nden son operasyonla ilgili yapılan açıklamanın detayları... Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, / terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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Van'da PKK'ya ait 2'si EYP ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ele geçirildi

Yapılan çalışmalar neticesinde; / terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Sualtı Mezrası kırsalında, 06 Kasım 2019 tarihinde Kıran-Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver operasyonu başlatıldı. İcra edilen operasyon esnasında 2'si ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek yerinde imha edildi.

Van'da PKK'ya ait 2'si EYP ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ele geçirildi

Yine 'daki bir başka operasyonile ilgili açıklamada ise, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, / terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor." ifadelerine yer verilerek şu bilgiler aktarıldı.

Van'da PKK'ya ait 2'si EYP ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ele geçirildi

Yapılan çalışmalar neticesinde; / terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla, Gürpınar ilçesi Övüncük Mahallesi kırsalında, 4 Kasım 2019 tarihinde Kıran-Şehit GK Faruk Çelik (2019-229) operasyonu başlatılmıştır.

Van'da PKK'ya ait 2'si EYP ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ele geçirildi

İcra edilen operasyonda, 4 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 60 adet 7,62 milimetre fişek ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirilerek olay yerinde imha edildi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir

Van'da PKK'ya ait 2'si EYP ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ele geçirildi
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