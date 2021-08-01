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Haberler Yaşam Van’da sel sularına kapıldı! Dehşet anlarını anlattı: Kıyameti yaşadım...
Giriş Tarihi: 01.08.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 12:06

Van’da sel sularına kapıldı! Dehşet anlarını anlattı: Kıyameti yaşadım...

Van'da dün sel kabusu yaşandı. Kardeşi Mustafa'yı (10) ararken sulara kapılan Kader Yurtseven (23), Emine Sıcak (45) tarafından son anda kurtarıldı. Genç kız, o anlar şöyle anlattı

Van’da sel sularına kapıldı! Dehşet anlarını anlattı: Kıyameti yaşadım...

Van'da, Başkale ve çevresinde dün öğle saatlerinde sağanak etkisini artırdı. Kırsal bölgelerde etkili olan sağanak, ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki 170 haneli Esenyamaç Mahallesi'nde sele sebep oldu.

Van’da sel sularına kapıldı! Dehşet anlarını anlattı: Kıyameti yaşadım...

Yaklaşık yarım saat süren sağanağın ardından oluşan selin suları, Esenyamaç Mahallesi ve On İki Dere mezrasında bazı ev ve ahırların yıkılmasına neden oldu. Evleri selde yıkılan Kader Yurtseven, kaybolan kardeşi Mustafa'yı ararken sele kapıldı.

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Van’da sel sularına kapıldı! Dehşet anlarını anlattı: Kıyameti yaşadım...

Yaklaşık 5 metre sel sularındaki balçıkta sürüklenen Yurtseven, bu sırada kendisini fark eden Emine Sıcak tarafından son anda kurtarıldı. Selin ardından bölgeye UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Van’da sel sularına kapıldı! Dehşet anlarını anlattı: Kıyameti yaşadım...

Selin vurduğu mahallede 32 iş makinesiyle çalışmalar yürütülürken, bir yandan da hasar tespitine başlandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de ilgili kurum amirleriyle birlikte mahalleyi ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Van’da sel sularına kapıldı! Dehşet anlarını anlattı: Kıyameti yaşadım...

Selde evleri yıkılan ve eşi cezaevinde olan 8 çocuk annesi Selime Yurtseven (45), yıkılan evinin enkazında Kürtçe ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. 23 yaşındaki kızı Kader'in selde son anda kurtarıldığını anlatan Yurtseven, "Sel evimizi aldı götürdü, hiçbir şeyim kalmadı. Eşim cezaevinde. 8 çocuğuma ben bakıyorum. 3 inek ve 4 kuzum da sele kapıldı. Kızım Kader de küçük oğlum Mustafa'yı ararken sele kapıldı. O sırada ben de bayıldım. Kıyamet gibiydi. Sel ne varsa beraberinde götürdü. Selin geldiği anda çocuklarımı zor kurtardım. Çok korktum. Benim her şeyim gitti. Çok zor durumdayız. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Selde kurtarılan Kader, o anları anlattı | Video

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