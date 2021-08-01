Van’da sel sularına kapıldı! Dehşet anlarını anlattı: Kıyameti yaşadım...

Selde evleri yıkılan ve eşi cezaevinde olan 8 çocuk annesi Selime Yurtseven (45), yıkılan evinin enkazında Kürtçe ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. 23 yaşındaki kızı Kader'in selde son anda kurtarıldığını anlatan Yurtseven, "Sel evimizi aldı götürdü, hiçbir şeyim kalmadı. Eşim cezaevinde. 8 çocuğuma ben bakıyorum. 3 inek ve 4 kuzum da sele kapıldı. Kızım Kader de küçük oğlum Mustafa'yı ararken sele kapıldı. O sırada ben de bayıldım. Kıyamet gibiydi. Sel ne varsa beraberinde götürdü. Selin geldiği anda çocuklarımı zor kurtardım. Çok korktum. Benim her şeyim gitti. Çok zor durumdayız. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Selde kurtarılan Kader, o anları anlattı | Video