Vanguard oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında! Vanguard filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?

VANGUARD KONUSU

Tang Huanting'in kurucusu olduğu Vanguard, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansıdır. Bir gün iş insanı Qin'in kızı bir grup terörist tarafından kaçırıldığında Vanguard ekibi, genç kadını babası ile kısa sürede yeniden bir araya gelmesi için harekete geçer.