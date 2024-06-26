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Haberler Yaşam Vanguard oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında! Vanguard filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:51 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 18:51

Vanguard oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında! Vanguard filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?

Aksiyon ve komedi türlerinde ön plana çıkan yapımın başrolünde efsane oyuncu Jackie Chan yer alıyor. 2020 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Stanley Tong oturuyor. Bu akşam yayında olacak film için sinemaseverler ekran başında yerini alıyor. Peki; Vanguard filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, filme dair merak edilenler...

Vanguard oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında! Vanguard filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?

Birçok Uzak Doğulu ismin yer aldığı Vanguard oyuncuları arasında aksiyon flmlerinin aranan ismi Jackie Chan var. Bir güvenlik ajansı üzerinden anlatılan filmde oldukça dikkat çekici bir hikayeye odaklanılıyor. İşte, Vanguard filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Vanguard oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında! Vanguard filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?

VANGUARD KONUSU

Tang Huanting'in kurucusu olduğu Vanguard, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansıdır. Bir gün iş insanı Qin'in kızı bir grup terörist tarafından kaçırıldığında Vanguard ekibi, genç kadını babası ile kısa sürede yeniden bir araya gelmesi için harekete geçer.

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Vanguard oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında! Vanguard filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?

Ancak görev sırasında işler ters gider ve Qin'de teröristlerin eline geçer. Tang sadece müşterisini değil, birçok insanın hayatını kurtarmak için ekibin başına geçer.

Vanguard oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında! Vanguard filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?

VANGUARD OYUNCULARI

  • Jackie Chan
  • Yang Yang
  • Miya Muqi
  • Zhu Zhengting
  • Desmınd Aldridge
  • Sayed Badreya
  • Eyad Hourani
  • Can Aydın
Vanguard oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında! Vanguard filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?
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