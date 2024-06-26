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Vanguard oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında! Vanguard filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
18:51
Vanguard oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında! Vanguard filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?
Aksiyon ve komedi türlerinde ön plana çıkan yapımın başrolünde efsane oyuncu Jackie Chan yer alıyor. 2020 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Stanley Tong oturuyor. Bu akşam yayında olacak film için sinemaseverler ekran başında yerini alıyor. Peki; Vanguard filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, filme dair merak edilenler...