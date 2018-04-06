Van'ın 'Pamukkalesi' ziyaretçilerini ağırlıyor

Van'da karasular, dağlar ve diğer güzelliklerle turistler için çok iyi rotaların bulunduğunu belirten Demez, "Burada yer alan şelale bir kayanın içerisinden geçerek akıyor. Güzelliğiyle ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. Pamukkale'yi andıran travertenler de görülmeye değer. Van gerçekten yaşanabilir şehir. Herkesi Van'a bekliyoruz." diye konuştu.