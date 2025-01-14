Vapur seferleri iptal mi oldu? 14 Ocak Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan vapur ve deniz otobüsü seferleri

İptal olan vapur seferleri seyahat edeceklerin gündeminde. İstanbul'da şehir içi ve şehir dışı seferler sorgulanıyor. Konuyla ilgili İDO ve BUDO gibi deniz otobüsü oluşumları kontrol ediliyor. Peki, 14 Ocak vapur seferleri iptal mi, hangi seferler yapılmayacak?