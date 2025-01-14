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Vapur seferleri iptal mi oldu? 14 Ocak Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan vapur ve deniz otobüsü seferleri
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
11:24
Vapur seferleri iptal mi oldu? 14 Ocak Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan vapur ve deniz otobüsü seferleri
İstanbul dahil olmak üzere tüm Marmara Bölgesinde etkili olan sağanak yağış ve düşük sıcaklıkla birlikte vapur seferleri iptal mi merak ediliyor. 14 Ocak Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan vapur ve deniz otobüsü seferleri bu noktada takip edilmeye başladı. Gökçeada, Bozcaada, Yalova, Bursa gibi pek çok rota sorgulanıyor. Peki, hangi vapur seferleri iptal oldu?