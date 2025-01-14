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Haberler Yaşam Vapur seferleri iptal mi oldu? 14 Ocak Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan vapur ve deniz otobüsü seferleri
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:17 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:24

Vapur seferleri iptal mi oldu? 14 Ocak Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan vapur ve deniz otobüsü seferleri

İstanbul dahil olmak üzere tüm Marmara Bölgesinde etkili olan sağanak yağış ve düşük sıcaklıkla birlikte vapur seferleri iptal mi merak ediliyor. 14 Ocak Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan vapur ve deniz otobüsü seferleri bu noktada takip edilmeye başladı. Gökçeada, Bozcaada, Yalova, Bursa gibi pek çok rota sorgulanıyor. Peki, hangi vapur seferleri iptal oldu?

Vapur seferleri iptal mi oldu? 14 Ocak Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan vapur ve deniz otobüsü seferleri

İptal olan vapur seferleri seyahat edeceklerin gündeminde. İstanbul'da şehir içi ve şehir dışı seferler sorgulanıyor. Konuyla ilgili İDO ve BUDO gibi deniz otobüsü oluşumları kontrol ediliyor. Peki, 14 Ocak vapur seferleri iptal mi, hangi seferler yapılmayacak?

Vapur seferleri iptal mi oldu? 14 Ocak Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan vapur ve deniz otobüsü seferleri

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İDO İPTAL SEFERLER

Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 14.01.2025 12:30
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 14.01.2025 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 12:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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Vapur seferleri iptal mi oldu? 14 Ocak Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan vapur ve deniz otobüsü seferleri

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.01.2025 14:50
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 14.01.2025 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14:50 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 14.01.2025 19:00
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 14.01.2025 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.


Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15.01.2025 07:45
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 15.01.2025 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Vapur seferleri iptal mi oldu? 14 Ocak Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan vapur ve deniz otobüsü seferleri

BUDO İPTAL SEFERLER

  • 14.01.2025 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 14.01.2025 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 14.01.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 14.01.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 14.01.2025 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 14.01.2025 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 14.01.2025 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 14.01.2025 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
Vapur seferleri iptal mi oldu? 14 Ocak Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan vapur ve deniz otobüsü seferleri

İPTAL OLAN SEFERLER

KABATEPE-GÖKÇEADA HATTI İPTAL SEFER BİLGİSİ:

- 14.01.2025 Salı (bugün) Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda;

Kabatepe'den saat 09:00 / 15:00 / 19:00
Gökçeada'dan saat 07:00 / 13:00 / 17:00 seferleri (gün içerisindeki tüm seferler) olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir.

GEYİKLİ-BOZCAADA HATTI İPTAL SEFER BİLGİSİ:

- 14.01.2025 Salı (bugün) Geyikli-Bozcaada Hattı'nda;

Bozcaada'dan saat 07:00 / 10:00 / 14:00 / 18:00

Geyikli'den saat 08:00 / 11:00 / 15:00 / 19:00 seferleri (gün içerisindeki tüm seferler) olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir.

NARLI-MARMARA HATTI İPTAL SEFER BİLGİSİ

- 14.01.2025 Salı (bugün) Narlı-Marmara Hattı'nda:

Narlı'dan saat 08:00 / 16:15

Marmara'dan saat 11:30 / 17:30seferleri (gün içerisindeki tüm seferler) olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir.

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