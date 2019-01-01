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Vatandaşlar 'a akın etti araç park edecek yer kalmadı

'nin kış turizm merkezlerinden 'da yeni yılın ilk gününde de tatilci yoğunluğu devam ediyor.

Giriş Tarihi: 01.01.2019 19:35 Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 19:52
Vatandaşlar Uludağ'a akın etti araç park edecek yer kalmadı
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Vatandaşlar Uludağ'a akın etti araç park edecek yer kalmadı

Yılbaşını 'da geçiren tatilciler, yeni yılın ilk gününde "Oteller Bölgesi"ndeki tesisler ve pistleri doldurdu..

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Vatandaşlar Uludağ'a akın etti araç park edecek yer kalmadı

Hareketliliğin yaşandığı "Oteller Bölgesi"nde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkardı..

Vatandaşlar Uludağ'a akın etti araç park edecek yer kalmadı

Resmi tatil dolayısıyla Bursa'dan 'a gelmek isteyen çok sayıda vatandaş da Uludağ Milli Parkı girişindeki gişelerde araçlarıyla uzun kuyruklar oluştururken, kar yağışı altında mangal yakan günübirlikçiler, tatilin tadını çıkardı..

Vatandaşlar Uludağ'a akın etti araç park edecek yer kalmadı

Öte yandan Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 'da "Oteller Bölgesi"nde kar kalınlığı 73, "Sarıalan Bölgesi"nde ise 88 santimetre olarak ölçüldü..

Vatandaşlar Uludağ'a akın etti araç park edecek yer kalmadı

'da kar yağışının aralıklarla 4-5 gün sürmesi bekleniyor..

Vatandaşlar Uludağ'a akın etti araç park edecek yer kalmadı
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