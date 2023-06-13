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Vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu'na şok tepki: Yangın bitti yeni mi geliyorsun?
Giriş Tarihi: 13.06.2023 19:44
Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
19:48
Vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu'na şok tepki: Yangın bitti yeni mi geliyorsun?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yanan 6 katlı binayla ilgili incelemelerde bulundu. Ekrem İmamoğlu'na farklı bir binada faaliyet gösteren işyeri çalışanı tepki gösterdi. Çalışan, 'Yangın bitti, yeni mi geliyorsunuz?' dedi. İmamoğlu ise, "Seni duyamıyorum, gel burada konuş" şeklinde karşılık verdi.