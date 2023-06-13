Vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu’na şok tepki: Yangın bitti yeni mi geliyorsun?

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"



İtfaiye yetkililerinden bilgi alan İmamoğlu, "Bir can kaybı olmaması hepimiz için sevindirici. İnsanların tahliye olması sevindirici. Çok yakın mesafede bulunan tesislere hiçbir şekilde yangının sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülmesi kıymetli. Bütün itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Şu an gördüğüm kadarıyla yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları sürüyor. Muhtemel bu saatten sonra ilgili soruşturmalar, buradaki birtakım hukuki süreçler işleyecektir." dedi.