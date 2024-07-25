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Haberler Yaşam Vatandaşlardan İSKİ isyanı! İstanbul Eyüpsultan'da binlerce balık telef oldu: 'Sessiz kalıyorlar!'
Giriş Tarihi: 25.07.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:49

Vatandaşlardan İSKİ isyanı! İstanbul Eyüpsultan'da binlerce balık telef oldu: 'Sessiz kalıyorlar!'

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde vatandaşlar İSKİ'ye isyan etti. Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Alibey barajına akan derede çamurlu suyu gören vatandaşlar binlerce balığın telef olduğunu bildirdi. İSKİ'yi aradıklarını ancak hiçbir karşılık göremediklerini bildiren köy halkı, 'Sessiz kalıyorlar' dedi.

İHA
Vatandaşlardan İSKİ isyanı! İstanbul Eyüpsultan’da binlerce balık telef oldu: ’Sessiz kalıyorlar!’

İstanbul Eyüpsultan'dan gelen görüntüler dehşet saçtı. Alibey barajına akan derede çamurlu su nedeniyle binlerce balık telef oldu. İSKİ'yi aradıklarını ancak geri dönüş alamadıklarını bildiren vatandaşlar isyan etti.

Vatandaşlardan İSKİ isyanı! İstanbul Eyüpsultan’da binlerce balık telef oldu: ’Sessiz kalıyorlar!’

VATANDAŞLARDAN İSKİ İSYANI!

Eyüpsultan'da İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Alibey barajına akan derede çamurlu su akmasının ardından çok sayıda balık telef oldu. Aradıkları halde İSKİ'den hiçbir görevlinin gelmediğini belirterek tepki gösteren köy halkı, bu duruma neden olanlar hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi.

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Vatandaşlardan İSKİ isyanı! İstanbul Eyüpsultan’da binlerce balık telef oldu: ’Sessiz kalıyorlar!’

Bir süre önce gündeme gelen ve İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden birisi olarak bilinen Pirinççi Köyü'ndeki evlerin İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Alibey Barajı'na akan dereyi kirlettiği iddiasıyla İSKİ tarafından kaldırılacağı söylentileri köy halkı tarafından tepkilere neden olmuştu.

Vatandaşlardan İSKİ isyanı! İstanbul Eyüpsultan’da binlerce balık telef oldu: ’Sessiz kalıyorlar!’

'SESSİZ KALIYORLAR!'

Dün sabahın erken saatlerde bölgede etkili olan yağmurun ardından İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Alibey barajını besleyen derenin çamur şeklinde aktığı ve çok sayıda balığın telef olduğu görüldü. Buna tepki gösteren köy halkı, yağmurun yağmasını fırsat bilen bazı fabrika ve taş ocağının atıklarını dereye bıraktığını ve böylece derenin kirlendiğini iddia ederken, bu durum karşısında İSKİ'nin sessiz kaldığını söyledi.

Vatandaşlardan İSKİ isyanı! İstanbul Eyüpsultan’da binlerce balık telef oldu: ’Sessiz kalıyorlar!’

"İSKİ'Yİ ARADIK AMA ŞU ANA KADAR GELEN OLMADI"

Bir ihbar üzerine buraya bölgeye geldiğini söyleyen Mahalle Muhtarı Ali Yazıcı, "Geldiğimde köprünün altında DSİ'nin elemanları çalışma yapıyordu. Bir baktım dereden simsiyah su akıyordu. Su Boğazköy'den geliyor. Balıkların kenara vurduğunu, oksijen alamadıklarını ve öldüğünü gördüm. DSİ'nin çalışmasına katıldım güzel bir çalışma yaptılar.

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