Vatandaşlardan İSKİ isyanı! İstanbul Eyüpsultan’da binlerce balık telef oldu: ’Sessiz kalıyorlar!’

'SESSİZ KALIYORLAR!'



Dün sabahın erken saatlerde bölgede etkili olan yağmurun ardından İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Alibey barajını besleyen derenin çamur şeklinde aktığı ve çok sayıda balığın telef olduğu görüldü. Buna tepki gösteren köy halkı, yağmurun yağmasını fırsat bilen bazı fabrika ve taş ocağının atıklarını dereye bıraktığını ve böylece derenin kirlendiğini iddia ederken, bu durum karşısında İSKİ'nin sessiz kaldığını söyledi.