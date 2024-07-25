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Vatandaşlardan İSKİ isyanı! İstanbul Eyüpsultan'da binlerce balık telef oldu: 'Sessiz kalıyorlar!'
Giriş Tarihi: 25.07.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
15:49
Vatandaşlardan İSKİ isyanı! İstanbul Eyüpsultan'da binlerce balık telef oldu: 'Sessiz kalıyorlar!'
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde vatandaşlar İSKİ'ye isyan etti. Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Alibey barajına akan derede çamurlu suyu gören vatandaşlar binlerce balığın telef olduğunu bildirdi. İSKİ'yi aradıklarını ancak hiçbir karşılık göremediklerini bildiren köy halkı, 'Sessiz kalıyorlar' dedi.