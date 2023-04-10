Haberler Yaşam Veda Mektubu 7. yeni bölüm izle! Kanal D ile Veda Mektubu yeni ve son bölüm izle

Giriş Tarihi: 10.04.2023 21:45 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 21:46

Veda Mektubu 7. yeni bölüm izle! Kanal D ile Veda Mektubu yeni ve son bölüm izle

Veda Mektubu bu akşamki bölümüyle de dikkat çekiyor. Diziyi televizyon ekranları yerine internet üzerinden takip eden binlerce dizisever akşam saatleriyle Veda Mektubu son bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. Yapımda bu hafta Hatice'nin intiharı aileyi derinden sarsar. Herkes bu olay yüzünden gergindir ve hastanede sinirler gerilir. Tabii ki bu öfke Aslı va Alanur'a yönelir. Bu karmaşa içinde Seher'in tokadını öğrenen Alanur'u yatıştırmak Aslı için mümkün olmayacaktır. Dizinin bu haftaki bölümünü izlemek için aşağıda yer alan "Veda Mektubu 7.yeni ve son bölüm izle" linkini ziyaret edebilirsiniz.