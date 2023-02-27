Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D yeni dizisi Veda Mektubu 1. bölüm ile bu akşam yayında!

Veda Mektubu dizisi ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt buldu. Fragmanları sonrası beklenen yapım gündemdeki yerini aldı. Birçok popüler ismi bir araya getiren Kanal D yeni dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Veda Mektubu konusu ile kavuşamayan eski aşıkların çocuklarının aşık olma hikayesine odaklanıyor. Dizi her Pazartesi ekranlarda olacak. Peki, Veda Mektubu oyuncuları kimler, ne anlatıyor, nerede çekildi? İşte, diziye dair tüm merak edilenler…