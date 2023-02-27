Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D yeni dizisi Veda Mektubu 1. bölüm ile bu akşam yayında!
Giriş Tarihi: 27.02.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 11:24

Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D yeni dizisi Veda Mektubu 1. bölüm ile bu akşam yayında!

Kanal D yeni dizisi ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Veda Mektubu dizisi bugün başlıyor. Son dönemin popüler isimleri ile usta oyuncuları bir araya getiren yapım geçmişten gelen bir aşk hikayesine odaklanıyor. Veda Mektubu oyuncuları arasında yer alan Rabia Soytürk ve Nurgül Yeşilçay hikayede anne-kız rolünde olacak. Her Pazartesi günü ekranlara gelmeyi hedefleyen yapım 1. Bölüm fragmanı ve ön izlemesi ile konuşulmaya başladı. İşte, Veda Mektubu konusu ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler…

Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D yeni dizisi Veda Mektubu 1. bölüm ile bu akşam yayında!

Veda Mektubu dizisi ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt buldu. Fragmanları sonrası beklenen yapım gündemdeki yerini aldı. Birçok popüler ismi bir araya getiren Kanal D yeni dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Veda Mektubu konusu ile kavuşamayan eski aşıkların çocuklarının aşık olma hikayesine odaklanıyor. Dizi her Pazartesi ekranlarda olacak. Peki, Veda Mektubu oyuncuları kimler, ne anlatıyor, nerede çekildi? İşte, diziye dair tüm merak edilenler…

Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D yeni dizisi Veda Mektubu 1. bölüm ile bu akşam yayında!

VEDA MEKTUBU DİZİSİ BU AKŞAM YAYINDA!

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Veda Mektubu 1. bölümü ile bu akşam izleyicisi ile buluşuyor. Dizi saat 20.00'de yayında olacak. Yapımın yeni bölümleri Pazartesi günleri ekranlarda olacak.

İşte, konusu ve oyuncu kadrosu...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D yeni dizisi Veda Mektubu 1. bölüm ile bu akşam yayında!

VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?

Yeni dizi bir aşk hikayesine odaklanacak:

Bir mektupla ayrılan Alanur (Nurgül Yeşilçay) ve Ziya'nın (Selim Bayraktar) yolları yıllar sonra çocuklarının birbirlerine aşık olması ile kesişir. Çocukları üzerinden ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Ziya ve Alanur'un ayrılıklarında rol oynayan Seher, oğluna söz geçirip onu düştüğü aşktan vazgeçirebilecek midir?

Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D yeni dizisi Veda Mektubu 1. bölüm ile bu akşam yayında!

VEDA MEKTUBU OYUNCULARI

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı dizi yayınlanan tanıtımları ile büyük beğeni kazanmıştı.

İşte, tüm kadro:

Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D yeni dizisi Veda Mektubu 1. bölüm ile bu akşam yayında!

Nurgül Yeşilçay

Selim Bayraktar

Rabia Soytürk

Emre Kıvılcım

Bennu Yıldırımla

Hakan Karsak

Ümmü Putgül

Hande Elaman

Hazar Motan

Ahmet Kaynak

Elif Çakman

Kerem Alp Kabul

Asya Kasap

Elif Uslusoy

Deniz Altan

Elena Viunova

SON DAKİKA