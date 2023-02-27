Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D yeni dizisi Veda Mektubu 1. bölüm ile bu akşam yayında!

Kanal D yeni dizisi ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Veda Mektubu dizisi bugün başlıyor. Son dönemin popüler isimleri ile usta oyuncuları bir araya getiren yapım geçmişten gelen bir aşk hikayesine odaklanıyor. Veda Mektubu oyuncuları arasında yer alan Rabia Soytürk ve Nurgül Yeşilçay hikayede anne-kız rolünde olacak. Her Pazartesi günü ekranlara gelmeyi hedefleyen yapım 1. Bölüm fragmanı ve ön izlemesi ile konuşulmaya başladı. İşte, Veda Mektubu konusu ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler…