Venedik karnavalı başladı

İtalya'da her sene düzenlenen karnaval, bu sene de hızlı start aldı. Her sene İtalya'nın Venedik şehrinde yapılan ve muhteşem gösterilere sahne olan karnaval; bu sene 16 Şubat'ta başladı ve 5 Mart'ta sona erecek. Cumartesi günü, devam eden karnavala binlerce kişi katıldı. Venedik'in en ünlü kanalı Cannaregio'daki geçit töreni ise yerli ve yabancı tüm turistleri, kendine hayran bıraktı. Bu senenin ana teması ise 'Ay' olarak belirlendi. Akşam saatlerinde yapılan büyülü gösteride, Ay şeklinde bir balonun altına bağlanmış 15'inci yüzyıl gemisi, Venedik'ten Ay'a hayali bir yolculuk yapan akrobat ve sayısız dans gösterileri yapıldı. Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde de 'Carnaval de Nice', daha farklı görüntülere sahne oldu. Daha çok politik bir tema ile karnaval devam etti. Her sene İtalya'nın Venedik şehrinde yapılan ve muhteşem gösterilere sahne olan karnavaldan renkli görüntüler...