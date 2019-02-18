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karnavalı başladı

Giriş Tarihi: 18.02.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 14:03
Venedik karnavalı başladı

İtalya'da her sene düzenlenen karnaval, bu sene de hızlı start aldı.

Venedik karnavalı başladı

Her sene İtalya'nın şehrinde yapılan ve muhteşem gösterilere sahne olan karnaval; bu sene 16 Şubat'ta başladı ve 5 Mart'ta sona erecek.

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Venedik karnavalı başladı

Cumartesi günü, devam eden karnavala binlerce kişi katıldı. 'in en ünlü kanalı Cannaregio'daki geçit töreni ise yerli ve yabancı tüm turistleri, kendine hayran bıraktı.

Venedik karnavalı başladı

Bu senenin ana teması ise 'Ay' olarak belirlendi. Akşam saatlerinde yapılan büyülü gösteride, Ay şeklinde bir balonun altına bağlanmış 15'inci yüzyıl gemisi, 'ten Ay'a hayali bir yolculuk yapan akrobat ve sayısız dans gösterileri yapıldı.

Venedik karnavalı başladı

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde de 'Carnaval de Nice', daha farklı görüntülere sahne oldu. Daha çok politik bir tema ile karnaval devam etti.

Venedik karnavalı başladı

Her sene İtalya'nın şehrinde yapılan ve muhteşem gösterilere sahne olan karnavaldan renkli görüntüler...

Venedik karnavalı başladı
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