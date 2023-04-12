Vergi affı başvuru son dakika gelişmeleri 2023: Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman?

Vergi affı başvuru son dakika başladı mı araştırılmaya devam ediyor. 2 bin TL altındaki borçların tasfiyesi ve kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik çalışma tamamlanmış ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Prim, trafik cezası, otoyol geçiş ücretleri ve öğrenim kredisi KYK borçları gibi kalemlerde etkili olacak vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman, hangi ay, ayın kaçında başlayacak soruları yanıt arıyor. Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır sorusuna adım adım yanıt verecek açıklama bekleniyor. Başvuru tarihleri ve ilk ödeme zamanı belli oldu. İşte, 2023 vergi affı başvuru son dakika haberleri…