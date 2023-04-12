Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Vergi affı başvuru son dakika gelişmeleri 2023: Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman?
Giriş Tarihi: 12.04.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 15:38

Vergi affı başvuru son dakika gelişmeleri 2023: Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman?

Vergi affı başvuru son dakika başladı mı araştırılmaya devam ediyor. 2 bin TL altındaki borçların tasfiyesi ve kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik çalışma tamamlanmış ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Prim, trafik cezası, otoyol geçiş ücretleri ve öğrenim kredisi KYK borçları gibi kalemlerde etkili olacak vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman, hangi ay, ayın kaçında başlayacak soruları yanıt arıyor. Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır sorusuna adım adım yanıt verecek açıklama bekleniyor. Başvuru tarihleri ve ilk ödeme zamanı belli oldu. İşte, 2023 vergi affı başvuru son dakika haberleri…

Vergi affı başvuru son dakika gelişmeleri 2023: Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman?

Vergi affı son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Vatandaşların kamuya olan borçlarında ödeme kolaylığı sağlayacak düzenleme yürürlükte. Yayımlanan Resmi Gazete ilanında başvuru ve ilk ödeme tarihleri paylaşıldı. Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman, hangi tarihte başlayacak soruları yanıt arıyor. Birçok bakanlık ve kurumun bir araya geldiği çalışmada sona gelindi. Peki, vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? İşte, vergi affı başvuru son dakika 2023…

Vergi affı başvuru son dakika gelişmeleri 2023: Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman?

VERGİ AFFI YAPILANDIRMA PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhuriyet tarihinin kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, trafik cezaları, ehliyet affı, otoyol cezaları ve belediyelere olan tüm borçları yapılandırılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Vergi affı başvuru son dakika gelişmeleri 2023: Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman?

AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ve uygun şartlarda ödenebilmesine imkan sağlayan kanun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmanın detaylarını paylaşan Aydemir, ''Kanuna göre 31/12/2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, Trafik cezaları gibi borçlar için yeniden yapılandırma imkanı sağlıyoruz. Daha önce yapılandırma kapsamına girmeyen, adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Bu açıdan Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yapılandırma paketini yürürlüğe girdi.'' dedi.

Vergi affı başvuru son dakika gelişmeleri 2023: Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman?

Bugüne kadar çıkarılan yapılandırma yasalarında borçların en fazla 36 aya kadar taksitlendirildiği bilgisini veren Aydemir, ''Bu Kanunda vade 4 yıla yani 48 aya çıkarılıyor. Borçlular, kesinleşmiş borçlarını bu düzenleme kapsamında 48 aya kadar taksitlendirebilecek ve 48 eşit taksitte ödeyebilecekler. Bu son derece önemli ve borçlular lehine bir değişiklik. Yapılandırmada vadenin 48 ay'a uzaması ve 48 eşit taksite çıkması, bir takvim yılı içerisindeki taksit atlatma sayısını (ödememe) da, 2'den 3'e çıkarmaktadır. Kanunda yer alan düzenlemeye göre, Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak dikkate alınacak, bu da yıllık yüzde 9 oluyor.'' diye konuştu.

Vergi affı başvuru son dakika gelişmeleri 2023: Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman?

2 BİN LİRA ALTI BORÇLAR SİLİNECEK

2 bin TL altı olan borçların silineceği bilgisini veren Aydemir, ''Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek.'' dedi.

SON DAKİKA