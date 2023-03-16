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Haberler Yaşam Vergi affı borç yapılandırma başvurusu yapacaklar dikkat! Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?
Giriş Tarihi: 16.03.2023 21:42 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 21:43

Vergi affı borç yapılandırma başvurusu yapacaklar dikkat! Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?

Adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları gibi birçok borcu kapsayan Vergi affı başvuru ekranı, tarihi, şartları gibi biçok detayla gündeme geliyor. Yapılan duyuruya göre; bu borç düzenlemesine ait başvurular Mayıs'ta, ilk ödeme ise Haziran ayında yapılacak. Binlerce borçlu "Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?" soruları yanıt arıyor. İşte vergi affı borç yapılandırma düzenlemesine ilişkin tüm merak edilenler…

Vergi affı borç yapılandırma başvurusu yapacaklar dikkat! Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?

Vergi affı başvurusu yapacaklar dikkat! Uzunca bir süredir beklenen borç yapılandırma yasasıyla ilgili detaylar netleşti. Hal böyleyken ise borçlular "Vergi affı çıktı mı, başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak, borç yapılandırma şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Beklenen yasa Resmî Gazete'de yayınlandı. Bu kanuna göre, prim borçlarının neredeyse %90'ına af gelmiş olacak ve yaklaşık 14 milyon kişi yararlanabilecek. Peki, kimler bu borç düzenlemesinden faydalanabilecek, vergi affı borç yapılandırma başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte o detaylar…

Vergi affı borç yapılandırma başvurusu yapacaklar dikkat! Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?

VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhuriyet tarihinin kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, trafik cezaları, ehliyet affı, otoyol cezaları ve belediyelere olan tüm borçları yapılandırılacak.

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Vergi affı borç yapılandırma başvurusu yapacaklar dikkat! Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?

AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ve uygun şartlarda ödenebilmesine imkan sağlayan kanun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmanın detaylarını paylaşan Aydemir, ''Kanuna göre 31/12/2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, Trafik cezaları gibi borçlar için yeniden yapılandırma imkanı sağlıyoruz. Daha önce yapılandırma kapsamına girmeyen, adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Bu açıdan Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yapılandırma paketini yürürlüğe girdi.'' dedi.

Bugüne kadar çıkarılan yapılandırma yasalarında borçların en fazla 36 aya kadar taksitlendirildiği bilgisini veren Aydemir, ''Bu Kanunda vade 4 yıla yani 48 aya çıkarılıyor. Borçlular, kesinleşmiş borçlarını bu düzenleme kapsamında 48 aya kadar taksitlendirebilecek ve 48 eşit taksitte ödeyebilecekler. Bu son derece önemli ve borçlular lehine bir değişiklik. Yapılandırmada vadenin 48 ay'a uzaması ve 48 eşit taksite çıkması, bir takvim yılı içerisindeki taksit atlatma sayısını (ödememe) da, 2'den 3'e çıkarmaktadır. Kanunda yer alan düzenlemeye göre, Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak dikkate alınacak, bu da yıllık yüzde 9 oluyor.'' diye konuştu.

Vergi affı borç yapılandırma başvurusu yapacaklar dikkat! Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?

2 BİN LİRA ALTI BORÇLAR SİLİNECEK

2 bin TL altı olan borçların silineceği bilgisini veren Aydemir, ''Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek.'' dedi.

Vergi affı borç yapılandırma başvurusu yapacaklar dikkat! Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?

VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURU VE ÖDEME TARİHİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Başvuru ve ödemeler hakkında da bilgi veren Uğur Aydemir, yapılandırma için başvuruların 31 Mayıs 2023 tarihinde, ilk taksit ödemelerinin ise 30 Haziran 2023 tarihinde başlayacağını belirtti.

Borçların peşin ödenmesi halinde ise hesaplanan Yİ-ÜFE oranının yüzde 90'ı silineceğini, idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde anaparanın da yüzde 25'i silineceğini söyledi.

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