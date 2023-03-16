Vergi affı borç yapılandırma başvurusu yapacaklar dikkat! Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?

Adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları gibi birçok borcu kapsayan Vergi affı başvuru ekranı, tarihi, şartları gibi biçok detayla gündeme geliyor. Yapılan duyuruya göre; bu borç düzenlemesine ait başvurular Mayıs'ta, ilk ödeme ise Haziran ayında yapılacak. Binlerce borçlu "Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?" soruları yanıt arıyor. İşte vergi affı borç yapılandırma düzenlemesine ilişkin tüm merak edilenler…