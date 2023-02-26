Vergi affı (borç yapılandırma) düzenlemesi son durum: Milyonları ilgilendiriyor! 2023 Vergi affı var mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Meclise sunulan borç yapılandırma paketi, deprem felâketi nedeniyle ertelenmişti. AK Parti, depremden doğrudan etkilenen 11 ilde yaşayan vatandaşlara yönelik olarak bazı ekonomik düzenlemeleri gündemine aldı. Bu kapsamda ise vatandaşlar "Vergi affı olarak da konuşulan borç yapılandırma var mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Teklif kapsamındaki vergi dairelerine borçlu sayısı ise 14 milyon 156 bin 341 kişi olarak belirlendi. Peki, Vergi affı var mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte son durum ve detaylar…