Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Vergi affı (borç yapılandırma) düzenlemesi son durum: Milyonları ilgilendiriyor! 2023 Vergi affı var mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 26.02.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 10:11

Vergi affı (borç yapılandırma) düzenlemesi son durum: Milyonları ilgilendiriyor! 2023 Vergi affı var mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Meclise sunulan borç yapılandırma paketi, deprem felâketi nedeniyle ertelenmişti. AK Parti, depremden doğrudan etkilenen 11 ilde yaşayan vatandaşlara yönelik olarak bazı ekonomik düzenlemeleri gündemine aldı. Bu kapsamda ise vatandaşlar "Vergi affı olarak da konuşulan borç yapılandırma var mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Teklif kapsamındaki vergi dairelerine borçlu sayısı ise 14 milyon 156 bin 341 kişi olarak belirlendi. Peki, Vergi affı var mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte son durum ve detaylar…

Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi son durum: Milyonları ilgilendiriyor! 2023 Vergi affı var mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Uzunca bir süredir gündemde yer alan vergi affı için düzenleme Meclis'e sunulurken, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle meclis çalışmalarına ara verdi. Bu kapsamda "Vergi affı var mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak?" sorularıyla gelişmeler yakından takip ediliyor. Vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK gibi birçok borca yapılandırma imkanı sunacak olan meclisin çalışmalara başlamasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. İşte Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi konusunda son durum…

Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi son durum: Milyonları ilgilendiriyor! 2023 Vergi affı var mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak?


Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma Meclis'in öncelikli gündeminde yer alıyor. Önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelecek olan yasa ile kamuya olan tüm borçlar yapılandırılırken GSS borçlarında silinme de olacak.

2 bin liraya kadar olan borçlar silinirken vade sayısı 48 aya çıkacak. Başvuru ve bozulma süreleri de uzun tutuldu. Bütün bunların yanında geçtiğimiz yapılandırma yasalarında olduğu gibi bu düzenlemede de Genel Sağlık Sigortası primi borçları için bazı kolaylıklar da sağlanacak. Bazı borçlular için faizler silinirken bazı durumlarda gelir testine göre bu borçların tamamen silinmesi de mümkün olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi son durum: Milyonları ilgilendiriyor! 2023 Vergi affı var mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

ÇALIŞMAYANLAR VE GENÇLER DİKKAT!

Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlar ve yabancılar Genel Sağlık Sigortası (GSS) şemsiyesi altında bulunuyor. Vatandaşların büyük çoğunluğunun GSS primleri otomatik olarak ödeniyor. Herhangi bir işte sigortalı çalışanlar, emekliler, memurlar iççin GSS otomatik olarak yatırılıyor.

Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi son durum: Milyonları ilgilendiriyor! 2023 Vergi affı var mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) PRİMLERİ

Yine anne ya da babasından veya eşinden dolayı sigortalı olanlar, yani bakmakla yükümlü olunan kişi olanlar da GSS primi ödemek zorunda değil. Bağ-Kur pirimi ile kendi işyerinin sahibi olanlar ile isteğe bağlı sigorta ödeyenler için de GSS prim yükümlülüğü bulunmuyor.

Bunun yanında işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği gibi sosyal ödeneklerden yararlananlar için de GSS primleri otomatik olarak ödeniyor. 8 yaşına kadar tüm çocuklar da GSS kapsamında sayılıyor. 18 yaşından sonraki dönem için ise GSS primi ödenmesi gerekiyor.

Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi son durum: Milyonları ilgilendiriyor! 2023 Vergi affı var mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

SGK'DA TESCİL EDİLMELİ

Burada istisna öğrenci olmak. Liselerde 20 üniversitelerde ise 25 yaşına kadar yine GSS primi ödenmesi gerekmiyor. Ayrıca mezun olduktan sonra iki yıl daha prim istenmiyor. Burada yaş sınırı yine lisede 20 üniversitede 25 oluyor. Öğrencilerin GSS borcu çıkmaması için SGK'ya giderek tescil yaptırmaları önemli. Ayrıca gelir testinde kazancı düşük çıkanların GSS primlerini de devlet ödüyor.

AYLIK 300 LİRA 24 KURUŞ OLARAK ALINIYOR

Bunların dışında kalan 18 yaşını doldurmuş herkes GSS primi ödemek zorunda. Daha öne üç ayrı rakamla ödenen primler şimdi teke düşürüldü ve aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar ödeniyor. Buna göre 2023 yılı için ödenecek GSS primi aylık 300 lira 24 kuruş olarak alınıyor. Bunu ödeyen sigortalılar kendileri eşleri ve çocukları için GSS kapsamına girmiş oluyor.

SON DAKİKA