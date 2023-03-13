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Haberler Yaşam VERGİ AFFI ÇIKTI: En kapsamlı borç düzenlemesi! Vergi affı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak, borç yapılandırma şartları neler?
Giriş Tarihi: 13.03.2023 20:56 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 20:56

VERGİ AFFI ÇIKTI: En kapsamlı borç düzenlemesi! Vergi affı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak, borç yapılandırma şartları neler?

Bir süredir beklenen Vergi affı meclisten geçti ve yasalaştı. Yapılan duyuruya göre; bu borç düzenlemesine ait başvurular Mayıs'ta, ilk ödeme ise Haziran ayında yapılacak. Binlerce borçlu "Vergi affı çıktı mı var mı, borç yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?" soruları yanıt arıyor. Kapsamı geniş olan yasayla hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları yapılandırılabilecek. İşte vergi affı borç yapılandırma düzenlemesine ilişkin tüm merak edilenler.

VERGİ AFFI ÇIKTI: En kapsamlı borç düzenlemesi! Vergi affı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak, borç yapılandırma şartları neler?

Vergi affı başvuru detaylarıyla gündemde. Bu kapsamda ise "Vergi affı çıktı mı, başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak, borç yapılandırma şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle çalışmalarına ara veren meclisin yeniden mesaiye başlamasıyla bir diğer adımı da vergi affı yapılandırma paketi oldu. Kanun teklifi resmen yasalaştı. Peki, kimler bu borç düzenlemesinden faydalanabilecek, başvuruları nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte o detaylar.

VERGİ AFFI ÇIKTI: En kapsamlı borç düzenlemesi! Vergi affı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak, borç yapılandırma şartları neler?

SON DAKİKA | VERGİ BORCU AFFI TMBB'DEN GEÇTİ!

ÖĞRENCİ kredisinden prim borcuna, emlak, taşıtlar vergisinden trafik cezasına kadar milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak olan yapılandırma yasası yürürlüğe girdi. Yasa kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan bütün borçlar yapılandırılabilecek. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin ilgili kuruma 31 Mayıs'a kadar başvurması gerekiyor.

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VERGİ AFFI ÇIKTI: En kapsamlı borç düzenlemesi! Vergi affı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak, borç yapılandırma şartları neler?

Yapılandırma tutarlarının ilk taksitini 30 Haziran'a kadar ve azami 48 eşit taksitle ödeme koşulu aranacak. Sigorta, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkânı ortadan kalkan isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigorta primi alacakları yapılandırılacak. Hesaplanacak tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi durumunda gecikme cezası, gecikme zammı alınmayacak. Geçen yıl için matrah ve vergi artırımı imkânı sağlanacak.

VERGİ AFFI ÇIKTI: En kapsamlı borç düzenlemesi! Vergi affı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak, borç yapılandırma şartları neler?

Borçlarını peşin ödeyenler gecikme faizinden tümüyle kurtulacak, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın yüzde 90'ı silinecek. Genel Sağlık Sigortası prim borcunun ana parsını ödeyenin gecikme faizi alınmayacak. Her bir taşıt için ödenecek olan MTV, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayeneye izin verilecek.1 Ocak 2023'ten önceki 2 bin lira ve altı borçlar silinecek.

VERGİ AFFI ÇIKTI: En kapsamlı borç düzenlemesi! Vergi affı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak, borç yapılandırma şartları neler?

Büyük fırsatta merak edilen soruların yanıtları şöyle:

-Hangi borçlar yapılandırılacak, borcumu nasıl öğrenebilirim?

Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek. İnternet vergi dairesine giriş yaparak borcunuzu görüntüleyebilirsiniz.

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