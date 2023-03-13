Haberler Yaşam VERGİ AFFI ÇIKTI: En kapsamlı borç düzenlemesi! Vergi affı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak, borç yapılandırma şartları neler?

Giriş Tarihi: 13.03.2023 20:56 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 20:56

VERGİ AFFI ÇIKTI: En kapsamlı borç düzenlemesi! Vergi affı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak, borç yapılandırma şartları neler?

Bir süredir beklenen Vergi affı meclisten geçti ve yasalaştı. Yapılan duyuruya göre; bu borç düzenlemesine ait başvurular Mayıs'ta, ilk ödeme ise Haziran ayında yapılacak. Binlerce borçlu "Vergi affı çıktı mı var mı, borç yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?" soruları yanıt arıyor. Kapsamı geniş olan yasayla hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları yapılandırılabilecek. İşte vergi affı borç yapılandırma düzenlemesine ilişkin tüm merak edilenler.