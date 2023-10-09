Vergisiz telefon satışı şartları 2023 son dakika: Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, ne kadar olacak, marka ve modelleri neler?

Vergisiz telefon satışı şartları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteli gençlere piyasa satış fiyatı 9500 TL altı cep telefonu ve bilgisayar için toplam 5500 TL teknoloji desteği sağlanacağını duyurmuştu. Bu bağlamda 7 milyon üniversiteli genç vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak merak ediyor. 9.500 TL altı alınabilecek cep telefonu modelleri ve fiyat listesi araştırılıyor. 10 markanın kampanya kapsamında olması bekleniyor. Peki; Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, ne kadar olacak, şartları neler, hangi marka ve modellerde geçerli? Üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV'siz telefon satışı şartları ve model model vergisiz telefon fiyatları listesi...