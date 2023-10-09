Vergisiz telefon satışı şartları 2023 son dakika: Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, ne kadar olacak, marka ve modelleri neler?

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI! TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ NE KADAR, KİMLERİ KAPSIYOR?

26 Eylül tarihli Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, müjdeyi şu sözlerle duyurdu:

"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.

Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16,7'sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız. Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 gigabayt kota tanımlıyoruz.

Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler. Gerek teknolojik cihaz desteği gerekse ücretsiz 10 gigabayt kota desteğiyle üniversiteli gençlerimizin teknolojiye ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir."