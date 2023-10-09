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Haberler Yaşam Vergisiz telefon satışı şartları 2023 son dakika: Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, ne kadar olacak, marka ve modelleri neler?
Giriş Tarihi: 09.10.2023 20:50 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 20:50

Vergisiz telefon satışı şartları 2023 son dakika: Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, ne kadar olacak, marka ve modelleri neler?

Vergisiz telefon satışı şartları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteli gençlere piyasa satış fiyatı 9500 TL altı cep telefonu ve bilgisayar için toplam 5500 TL teknoloji desteği sağlanacağını duyurmuştu. Bu bağlamda 7 milyon üniversiteli genç vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak merak ediyor. 9.500 TL altı alınabilecek cep telefonu modelleri ve fiyat listesi araştırılıyor. 10 markanın kampanya kapsamında olması bekleniyor. Peki; Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, ne kadar olacak, şartları neler, hangi marka ve modellerde geçerli? Üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV'siz telefon satışı şartları ve model model vergisiz telefon fiyatları listesi...

Vergisiz telefon satışı şartları 2023 son dakika: Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, ne kadar olacak, marka ve modelleri neler?

9500 TL altı telefon modelleri ve markaları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alma hakkı tanıyan teknolojik cihaz desteği ile ilgili detayları geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Söz konusu destekten yararlanmak isteyen üniversiteli gençler ÖTV'siz ve KDV'siz telefon ve bilgisayar satışı şartları, modelleri ve fiyatları için araştırmalarına hız kazandırdı. Kampanyanın yerli üretim telefonlarda geçerli olacağı belirtilmesi üzerine Türkiye'de üretim yapan markalar merak ediliyor. Peki, Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, fiyatı ne kadar, hangi marka ve modellerde geçerli? İşte, vergisiz telefon markaları, modelleri ve fiyat listesi…

Vergisiz telefon satışı şartları 2023 son dakika: Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, ne kadar olacak, marka ve modelleri neler?

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI! TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ NE KADAR, KİMLERİ KAPSIYOR?

26 Eylül tarihli Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, müjdeyi şu sözlerle duyurdu:

"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.

Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16,7'sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız. Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 gigabayt kota tanımlıyoruz.

Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler. Gerek teknolojik cihaz desteği gerekse ücretsiz 10 gigabayt kota desteğiyle üniversiteli gençlerimizin teknolojiye ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir."

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Vergisiz telefon satışı şartları 2023 son dakika: Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, ne kadar olacak, marka ve modelleri neler?

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Örgün öğretimde okuyan 7 milyon üniversiteliyi ilgilendiren düzenleme kapsamında, vergisiz alınabilecek telefon ve bilgisayarlar için satış noktalarında özel alanlar oluşturulacak.

Örneğin Türkiye'nin yerli e-ticaret platformu PttAVM.com üzerinden yapılacak satışlarda vergisiz olarak alınabilecek telefon ve bilgisayarlar için "vergisiz telefon ve bilgisayarlar" gibi özel bir sekme açılacak.

Bu alana tıklayan öğrenciler hangi telefonları ve bilgisayarları vergisiz olarak alabileceklerini görecekler. Böylece öğrencilerin kafasındaki "hangi telefonlar kapsamda" sorusu da giderilecek. Aynı şekilde fiziki mağazalarda da belli stantların bu ürünler için ayrılması planlanıyor.

Vergisiz telefon satışı şartları 2023 son dakika: Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, ne kadar olacak, marka ve modelleri neler?

VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ BELLİ OLDU

Bu arada, teknolojik cihaz desteği ile alınabilecek yerli üretim telefonlar da belli oldu. Türkiye'de Samsung başta olmak üzere 13 yerli ve yabancı marka üretim yapıyor.

Bu markalardan 40'tan fazla modelde telefon alınabileceği belirtiliyor. Türkiye'de üretilen ve destek sağlanacak bazı akıllı telefonlar şöyle:

Vergisiz telefon satışı şartları 2023 son dakika: Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak, ne kadar olacak, marka ve modelleri neler?

SAMSUNG: A04, A13, A14, A23, A24, M13, M14, M23, M33

XIAOMI (REDMI): 12C, 10, 12, NOTE 12,

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