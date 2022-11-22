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Haberler Yaşam VGM BURS BAŞVURU EKRANI 2022 | Üniversite VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 22.11.2022 16:46 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 16:46

VGM BURS BAŞVURU EKRANI 2022 | Üniversite VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurusu nasıl yapılır?

VGM burs başvurusu üniversite öğrencileri için devam ediyor. Geçtiğimiz gün başlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ardından sonuçlar açıklanacak. 2022-2023 dönemi üniversite bursu için şartlar ve tarihler araştırılıyor. Ortaöğretim başvuruları ardından sırada üniversite var. VGM burs başvuru şartları neler, sonuçları ne zaman açıklanacak, ne kadar kaç TL gibi sorular yanıt arıyor. VGM yükseköğretim burs sonuçları ardından hak sahiplerine ödemeler yapılacak. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman açıklanacak, ne zaman bitecek? İşte, detaylar…

VGM BURS BAŞVURU EKRANI 2022 | Üniversite VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurusu nasıl yapılır?

VGM burs başvurusu yap ekranı sık sık üniversite öğrencileri tarafından ziyaret ediliyor. 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları 21 Kasım tarihinde başladı ve yaklaşık bir hafta sürecek. VGM burs başvuru şartları ve sonuçları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Konuyla ilgili detaylar www.vgm.gov.tr adresinden öğreniliyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, yanıtlar…

VGM BURS BAŞVURU EKRANI 2022 | Üniversite VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurusu nasıl yapılır?

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

2022-2023 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları için tarihler belli oldu.

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı 07 Kasım 2022 - 20 Kasım 2022

Yükseköğrenim Bursu (Üniversite) 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

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VGM BURS BAŞVURU EKRANI 2022 | Üniversite VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurusu nasıl yapılır?

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

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VGM BURS BAŞVURU EKRANI 2022 | Üniversite VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurusu nasıl yapılır?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-2023 yılı burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Ancak geçen döneme bakıldığında sonuçların Ocak ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI 2022 | Üniversite VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurusu nasıl yapılır?

21-30 Kasım tarihleri arasında alınacak üniversite burs başvuru sonuçlarının açıklanması için KYK burs sonuçlarının duyurulması bekleniyor. KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan adaylar VGM burslarından faydalanamıyor. Burs sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılıyor.

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