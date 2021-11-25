Gözler VGM burs sonuçlarında! 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

VGM burs başvuru sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 1 Kasım – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru işlemlerinin sona ermesiyle beraber bu maddi destekten faydalanacak olan binlerce aday "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü geçtiğimiz sene sonuçları 21 Kasım tarihinde erişime açmıştı. Peki, 2021 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...