Gözler VGM burs sonuçlarında! 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Eğitim hayatlarına destek olması amacıyla burs başvurusunda bulunan vatandaşlar şimdi ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek olan son dakika açıklamasını bekleyişe geçti. Konuyla ilgili olarak kurumdan herhangi bir sonuç tarihi paylaşılmamıştı. Peki, 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair son dakika gelişmelerinin detayları...