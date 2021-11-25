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Haberler Yaşam Gözler VGM burs sonuçlarında! 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 25.11.2021 23:24 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 23:25

Gözler VGM burs sonuçlarında! 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

VGM burs başvuru sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 1 Kasım – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru işlemlerinin sona ermesiyle beraber bu maddi destekten faydalanacak olan binlerce aday "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü geçtiğimiz sene sonuçları 21 Kasım tarihinde erişime açmıştı. Peki, 2021 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Binlerce üniversitelinin gözü VGM burs sonuçlarında!

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Eğitim hayatlarına destek olması amacıyla burs başvurusunda bulunan vatandaşlar şimdi ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek olan son dakika açıklamasını bekleyişe geçti. Konuyla ilgili olarak kurumdan herhangi bir sonuç tarihi paylaşılmamıştı. Peki, 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair son dakika gelişmelerinin detayları...

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Binlerce üniversitelinin gözü VGM burs sonuçlarında!

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

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VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Binlerce üniversitelinin gözü VGM burs sonuçlarında!

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Binlerce üniversitelinin gözü VGM burs sonuçlarında!

VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Binlerce üniversitelinin gözü VGM burs sonuçlarında!

BURSLAR NASIL ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır.

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