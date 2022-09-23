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Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 09:27

VGM burs başvuruları için geri sayım! 2022 Üniversitelilere VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

VGM burs başvuru tarihleri uzunca bir süredir binlerce öğrenci tarafından bir süredir bekleniyor. Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurumlardan olan Vakıflar Genel Müdürlüğü gelen son dakika haberiyle ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine sağlanacak burslar için başvuru tarihlerini bekliyor. Bu noktada adaylar "2022 VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte VGM burs başvuru tarihlerinde son durum ve tüm detaylar...

VGM burs başvuruları için geri sayım! 2022 Üniversitelilere VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

VGM burs başvuruları, başvuruda bulunacak adaylar tarafından araştırılıyor. Eğitim hayatlarına maddi destek amaçlı verilmekte olan bu ödenekle ilgili olarak "Üniversite öğrencilerine VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" soruları gündeme taşındı. Kurumun her yıl resmi sitesi üzerinden yayımlanan takvimde tarihleri duyuruyor. Peki, 2022 VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak, burs şartları neler? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuruları son durum.

VGM burs başvuruları için geri sayım! 2022 Üniversitelilere VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.

Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.

Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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VGM burs başvuruları için geri sayım! 2022 Üniversitelilere VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

VGM burs başvuruları için geri sayım! 2022 Üniversitelilere VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

KİMLER VGM BURSUNDAN FAYDALANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

VGM burs başvuruları için geri sayım! 2022 Üniversitelilere VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

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