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Haberler Yaşam VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2022-2023 VGM burs ücretleri ne kadar, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.11.2022 16:04 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 16:05

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2022-2023 VGM burs ücretleri ne kadar, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuru süreci, on binlerce üniversite öğrencisi tarafından araştırılıyor VGM burs başvurusu nasıl yapılır sorusuyla incelenen sürece ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalar takip ediliyor. Peki, 2022-2023 VGM burs ücretleri ne kadar, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte VGM burs ücretleri ve başvuru sonuç tarihleri…

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2022-2023 VGM burs ücretleri ne kadar, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları 21 Kasım itibariyle alınmaya başladı. Henüz işlemlerini tamamlamayan öğrenciler, VGM burs başvurusu nasıl yapılır, nereden başvurulur diye araştırıyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan bir diğer konu ise "2022-2023 VGM burs ücretleri ne kadar, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuyla şekilleniyor. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalar ve VGM burs ücretleri

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2022-2023 VGM burs ücretleri ne kadar, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

21 Kasım – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuru formu aktif olarak kalacak. VGM burs şartlarını yerine getirmek adına burs başvuru formunda T.C. Kimlik Numarası, Baba Adı, İsim – Soy isim ve T.C. Kimlik Kartı Seri – No bilgileri isteniyor.

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VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2022-2023 VGM burs ücretleri ne kadar, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Burs şartları arasında ise öğrencilik halinin devam edip etmediği tespit ediliyor. Eğitim yılı içerisindeki not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00'ın altında olması ise başvurunun olumsuz sonuçlanmasına neden olur. Öğrenci hakkında kararlaştırılmış hapis cezası bulunması ise başvuru için engel teşkil ediyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2022-2023 VGM burs ücretleri ne kadar, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

VGM burs başvuruları sonuçlarının bu yıl da ocak ayında açıklanması bekleniyor.

VGM BURSU NE KADAR?

2022-2023 burs ücretleri henüz açıklanmadı, ücretlerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2022-2023 VGM burs ücretleri ne kadar, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, VGM'nin resmi internet sayfası üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

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