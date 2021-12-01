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Haberler Yaşam VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları son bilgiler
Giriş Tarihi: 01.12.2021 08:19 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:23

VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları son bilgiler

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilen burs imkanından yararlanmak isteyen binlerce öğrenci, kurum tarafından belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini tamamladı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından VGM burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda; gözlerini kurumun resmi sitesine çevirenler sürece yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM burs sonuçları ile ilgili son gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

VGM burs sonuçları bugün açıklanır mı? 2021-2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları son bilgiler

Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs imkanından yararlanmak isteyenlerin katılım gösterdiği Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları kurum tarafından belirtilen tarihlerde alındı. Yapılacak değerlendirmelerin ardından ise VGM burs sonuçlarının erişime açılması bekleniyor. Bu kapsamda; "VGM burs sonuçları bugün açıklanır mı?" sorusuna da yanıt aranıyor. İşte 2021-2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları son bilgiler

VGM burs sonuçları bugün açıklanır mı? 2021-2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları son bilgiler

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

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VGM burs sonuçları bugün açıklanır mı? 2021-2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları son bilgiler

Bu sene ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Kasım'da sona erdi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

VGM burs sonuçları bugün açıklanır mı? 2021-2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları son bilgiler

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM burs sonuçları bugün açıklanır mı? 2021-2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları son bilgiler

BURSLAR NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

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