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Haberler Yaşam VGM burs sonuçları bugün mü açıklanacak? 2021-2022 Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 23.12.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 09:20

VGM burs sonuçları bugün mü açıklanacak? 2021-2022 Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları bekleniyor!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere verilen burs imkanı sonrasında ortaöğrenim burs sonuçları erişime açılmıştı. Şimdi ise üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor. KYK burs ve kredi başvurularının açıklanması sonrası VGM yükseköğrenim burs sonuçları için kritik günlere girildi. Peki; VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları son bilgiler.

VGM burs sonuçları bugün mü açıklanacak? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

VGM burs sonuçları için sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. Ortaöğrenim için burs imkanı 100 TL, yükseköğrenim için burs imkanı 400 TL ve yabancı uyruklu öğrenci bursu ise 600 TL olarak belirlenmişti. Ortaöğrenim sonuçlarının açıklanması ile birlikte şimdi VGM yükseköğrenim burs sonuçları bekleniyor. Peki; VGM burs sonuçları bugün mü açıklanacak? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar!

VGM burs sonuçları bugün mü açıklanacak? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır.

Genel Müdürlüğümüzce verilmekte olan eğitim yardımlarına ait başvurular, 2021 – 2022 eğitim yılı için aşağıda belirtilen tarihlerde www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınarak tamamlanmıştır.

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VGM burs sonuçları bugün mü açıklanacak? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

BURSLAR NASIL ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

VGM burs sonuçları bugün mü açıklanacak? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

VGM BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2021-2022 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvurusu yapan öğrenciler başvuru sonuçlarını https://burs.vgm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

VGM burs sonuçları bugün mü açıklanacak? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru alma, başvuru değerlendirme, burs bağlama ve takip işlemleri, Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği doğrultusunda yerine getirilmektedir.

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

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