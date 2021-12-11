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Haberler Yaşam VGM burs sonuçları için kritik KYK detayı! 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları (yükseköğrenim) ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.12.2021 22:00 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 22:00

VGM burs sonuçları için kritik KYK detayı! 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları (yükseköğrenim) ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan burs imkanı sonrası tüm işlemlerin tamamlanması ile birlikte gözler VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarının ilan edilmesi sonrası sırada VGM yükseköğrenim burs sonuçları var. Üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim bursu için ise kurum tarafından açıklama gelmişti. Peki; VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, son durum ne? İşte yükseköğrenim burs sonuçları ile ilgili son bilgiler.

VGM burs sonuçları için kritik KYK detayı! 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları yükseköğrenim ne zaman açıklanacak?

VGM yükseköğrenim burs sonuçları, başvuruda bulunan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanması ile birlikte şimdi ise yükseköğrenim burs sonuçları bekleniyor. Öte yandan; Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından VGM burs sonuçları için ise KYK detayı verildi. Peki; 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları (yükseköğrenim) ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler.

VGM burs sonuçları için kritik KYK detayı! 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları yükseköğrenim ne zaman açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

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VGM burs sonuçları için kritik KYK detayı! 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları yükseköğrenim ne zaman açıklanacak?

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır.

VGM burs sonuçları için kritik KYK detayı! 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları yükseköğrenim ne zaman açıklanacak?

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM burs sonuçları için kritik KYK detayı! 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları yükseköğrenim ne zaman açıklanacak?

BURSLAR NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

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