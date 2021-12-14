Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam VGM burs sonuçları için kritik KYK detayı geldi! 2021-2022 Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları için resmi açıklama bekleniyor!
Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 09:50

VGM burs sonuçları için kritik KYK detayı geldi! 2021-2022 Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları için resmi açıklama bekleniyor!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan burs imkanı başvuru işlemleri sonrası ortaöğrenim burs sonuçları erişime açıldı. Şimdi ise üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim burs sonuçları bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ise kritik KYK detayı yer aldı. Peki; VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları için resmi açıklama bekleniyor! İşte VGM yükseköğrenim burs sonuçları detayları!

VGM burs sonuçları için kritik KYK detayı geldi! 2021-2022 Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları için resmi açıklama bekleniyor!

Yükseköğrenim burs başvuru işlemleri 15 Kasım 2021 tarihinde tamamlanmıştı. İşlemlerin ardından uzun bir süredir VGM burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre ise Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından değerlendirme işlemlerine başlanacak. Peki; VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları için resmi açıklama bekleniyor!

VGM burs sonuçları için kritik KYK detayı geldi! 2021-2022 Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları için resmi açıklama bekleniyor!

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
VGM burs sonuçları için kritik KYK detayı geldi! 2021-2022 Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları için resmi açıklama bekleniyor!

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır.

VGM burs sonuçları için kritik KYK detayı geldi! 2021-2022 Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları için resmi açıklama bekleniyor!

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM burs sonuçları için kritik KYK detayı geldi! 2021-2022 Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları için resmi açıklama bekleniyor!

BURSLAR NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

SON DAKİKA