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Giriş Tarihi: 23.09.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 12:09

VGM Bursu alacaklar dikkat! 2022 VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? Başvuru tarihleri...

VGM burs başvuru tarihleri uzunca bir süredir binlerce öğrenci tarafından bir süredir bekleniyor. Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurumlardan olan Vakıflar Genel Müdürlüğü gelen son dakika haberiyle ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine sağlanacak burslar için başvuru tarihlerini bekliyor. Bu noktada adaylar "2022 VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte VGM burs başvuru tarihlerinde son durum ve tüm detaylar...