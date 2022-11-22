VGM burs başvurusu ekranı yükseköğrenim | 2022 - 2023 VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortaöğretim VGM burs başvurusu 2022 geçtiğimiz gün sona erdi ve yükseköğrenim başvuruları başladı. VGM burs şartları ve ücreti belli olurken, VGM burs sonuçları için gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde. Yükseköğrenim VGM burs başvuru ekranı bir süre daha açık kalacak ve bu süre içinde öğrenciler başvurularını sisteme kaydedebilecekler. Bu sebeple VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman bitecek sorusu yanıt arıyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 VGM burs şartları ve detayları