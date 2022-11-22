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Haberler Yaşam VGM burs başvurusu ekranı yükseköğrenim | 2022 - 2023 VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.11.2022 07:43 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 07:43

VGM burs başvurusu ekranı yükseköğrenim | 2022 - 2023 VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortaöğretim VGM burs başvurusu 2022 geçtiğimiz gün sona erdi ve yükseköğrenim başvuruları başladı. VGM burs şartları ve ücreti belli olurken, VGM burs sonuçları için gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde. Yükseköğrenim VGM burs başvuru ekranı bir süre daha açık kalacak ve bu süre içinde öğrenciler başvurularını sisteme kaydedebilecekler. Bu sebeple VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman bitecek sorusu yanıt arıyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 VGM burs şartları ve detayları

VGM burs başvurusu ekranı yükseköğrenim | 2022 - 2023 VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvurusu ekranı 2022 ortaöğrenim için erişime kapanırken, yükseköğrenim için açılmış durumda. VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor sorusuna cevap olarak yükseköğrenim için 30 Kasım 2022 verilebilir. VGM burs şartları ve tarihleri Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verildi. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar…

VGM burs başvurusu ekranı yükseköğrenim | 2022 - 2023 VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-2023 yılı burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Ancak geçen döneme bakıldığında sonuçların Ocak ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

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VGM burs başvurusu ekranı yükseköğrenim | 2022 - 2023 VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyini kapsayan ortaöğrenim VGM burs başvuruları 7 - 20 Kasım tarihleri arasında alındı.

VGM burs başvurusu ekranı yükseköğrenim | 2022 - 2023 VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

2022-2023 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları için tarihler belli oldu.

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı 07 Kasım 2022 - 20 Kasım 2022

Yükseköğrenim Bursu (Üniversite) 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

VGM burs başvurusu ekranı yükseköğrenim | 2022 - 2023 VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

VGM BURS BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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