Haberler
Yaşam
Vicdansız adam 7 yaşındaki çocuğu önce dövdü sonra tehdit etti: Seni bıçaklarım, öldürürüm!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
20:18
Vicdansız adam 7 yaşındaki çocuğu önce dövdü sonra tehdit etti: Seni bıçaklarım, öldürürüm!
İstanbul'da Fatih'te parkta oynadıkları esnada bir çocuk ile kavga eden 7 yaşındaki çocuk, dün akşam saatlerinde gitmiş olduğu bakkalda kavga ettiği çocuğun babası tarafından darp edildi. Vicdansız adam küçük çocuğu, "Seni öldürürüm, bıçaklarım" şeklinde tehdit etti.