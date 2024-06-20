Vicdansız adam 7 yaşındaki çocuğu önce dövdü sonra tehdit etti: Seni bıçaklarım, öldürürüm!

"6-7 KERE VURUYOR, HEM DE TEHDİT EDİYOR"

Darp edilen çocuğun annesi Nurhan L., yaşanan olaylardan dolayı oğlunun çok korktuğunu belirterek, "Üç gün önce benim oğlum parka gitti. Bir tane kızla kavga etmiş. Sonra babası gelip oğlumu dövdü. Ben bir şey demedim. Sonra benim oğlum dün akşam markete ekmek almaya gitti."