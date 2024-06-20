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Giriş Tarihi: 20.06.2024 20:08 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 20:18

Vicdansız adam 7 yaşındaki çocuğu önce dövdü sonra tehdit etti: Seni bıçaklarım, öldürürüm!

İstanbul'da Fatih'te parkta oynadıkları esnada bir çocuk ile kavga eden 7 yaşındaki çocuk, dün akşam saatlerinde gitmiş olduğu bakkalda kavga ettiği çocuğun babası tarafından darp edildi. Vicdansız adam küçük çocuğu, "Seni öldürürüm, bıçaklarım" şeklinde tehdit etti.

İHA
Vicdansız adam 7 yaşındaki çocuğu önce dövdü sonra tehdit etti: Seni bıçaklarım, öldürürüm!

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan bir bakkalın içinde meydana geldi. İddiaya göre, Tunus uyruklu 7 yaşındaki Bayram L., parkta oynadığı sırada başka bir çocukla kavga etti.

Vicdansız adam 7 yaşındaki çocuğu önce dövdü sonra tehdit etti: Seni bıçaklarım, öldürürüm!

Çocuk durumu babasına anlattı. Öfkelenen baba parka giderek Bayram L.'yi tartakladı. Olay sonrası Bayram L., oturdukları sokakta bulunan bakkala ekmek almaya gitti. O sırada kavga ettiği çocuğun babası da bakkala geldi.

Fatih'te öfkeli baba 7 yaşındaki çocuğu önce darp, sonra tehdit etti | VİDEO HABER

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Vicdansız adam 7 yaşındaki çocuğu önce dövdü sonra tehdit etti: Seni bıçaklarım, öldürürüm!

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM SENİ BIÇAKLARIM"

Öfkeli baba burada çocuğa hem tokat attı, hem de 'Seni öldürürüm, seni bıçaklarım' şeklinde tehditler savurdu.

Vicdansız adam 7 yaşındaki çocuğu önce dövdü sonra tehdit etti: Seni bıçaklarım, öldürürüm!

Yaşanan olayda araya iş yeri sahibi girerek çocuğun darp edilmesini önledi. İş yeri içerisinde yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Vicdansız adam 7 yaşındaki çocuğu önce dövdü sonra tehdit etti: Seni bıçaklarım, öldürürüm!

"6-7 KERE VURUYOR, HEM DE TEHDİT EDİYOR"

Darp edilen çocuğun annesi Nurhan L., yaşanan olaylardan dolayı oğlunun çok korktuğunu belirterek, "Üç gün önce benim oğlum parka gitti. Bir tane kızla kavga etmiş. Sonra babası gelip oğlumu dövdü. Ben bir şey demedim. Sonra benim oğlum dün akşam markete ekmek almaya gitti."

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