Vicdansızlığın böylesi! Sinop’ta zihinsel engelli gence akılalmaz tuzak: Parça parça hesabını boşalttı!

Erdoğan Musluoğlu'nun hesabını kullanmaya devam eden Baykal Demir, 10 Haziran'da kızı Z. Demir adına 11 bin TL, T.Ü., adına 11 bin TL, karısı F. Demir'in hesabına 25 bin TL, Ö.D., adına 5 ve 15 bin TL olmak üzere 20 bin TL gönderdi. Yine Baykal Demir'in Z.D. adlı bir kadına da 14 bin 700 TL para gönderdiği ve açıklama kısmına borç ödemesi yazdığı görüldü.