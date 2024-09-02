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Giriş Tarihi: 02.09.2024 06:50 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 06:52

Vicdansızlığın böylesi! Sinop'ta zihinsel engelli gence akılalmaz tuzak: Parça parça hesabını boşalttı!

Sinop'ta yaşayan ve bir okulda hizmetli olarak çalışan zihinsel engelli 33 yaşındaki Erdoğan Musluoğlu, tanıdık mağduru oldu. Dezavantajlı Musluoğlu'nu yaşadığı yerden tanıyan Baykal Demir, talihsiz adamın hesap bilgilerini alarak mobil bankacılık uygulamasını kendi telefonuna kurarak bilgilerini değiştirmek suretiyle yaklaşık 600 bin lira borçlandırarak hesabını boşalttı. Bununla da yetinmeyen Demir, her ay düzenli olarak yatan maaşını da çekip eşi ve çocukları başta olmak üzere tanıdıklarına para gönderdi. Olay yıllık izinde kardeşinin yanına gelen Yakup Musluoğlu'nun kardeşinin hesap hareketlerini incelemesiyle ortaya çıktı. Dolandırıldıklarının anlaşılması üzerine ikili şikayetçi oldu.

MUSTAFA BAKIRHAN
Vicdansızlığın böylesi! Sinop’ta zihinsel engelli gence akılalmaz tuzak: Parça parça hesabını boşalttı!

Sinop'ta yaşayan 33 yaşındaki Erdoğan Musluoğlu, Çocuk Esirgeme Kurumu yurtlarında kaldıktan sonra devletin bu yurtlarda kalan kişilere sağladığı imkân sayesinde Sinop merkezde bir okulda hizmetli olarak çalışmaya başladı.

Vicdansızlığın böylesi! Sinop’ta zihinsel engelli gence akılalmaz tuzak: Parça parça hesabını boşalttı!

Baykal Demir, yaşadığı yerden tanıdığı, zihinsel engelli bulunan ve algılama yeteneği oldukça zayıf olan Musluoğlu'nun durumundan istifade etmek istedi. Musluoğlu'nun maaş aldığı bankanın mobil uygulamasını kendi telefonuna indiren Demir, iletişim bilgilerini kendi bilgileriyle değiştirdi.

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Vicdansızlığın böylesi! Sinop’ta zihinsel engelli gence akılalmaz tuzak: Parça parça hesabını boşalttı!

PARÇA PARÇA BANKA HESABINI BOŞALTTI

Haziran ayından itibaren Erdoğan Musluoğlu'nun mobil bankacılık uygulamasını kullanmaya başlayan Baykal Demir, 2 Haziran'da önce ayakkabı ve market alışverişi yaptı. Ardından 5 Haziran'da mobil bankacılık üzerinden 25 bin TL kredi çekildi. 6 Haziran'da ise mobil bankacılık üzerinden Baykal Demir'in eşi olan F. Demir'e 30 bin TL, oğlu H. Demir'e ise 8 bin TL gönderildi. Yine 6 Haziran'da mobil bankacılık üzerinden nakit avans çekilerek Baykal Demir'in oğlu H. Demir'in hesabına 25 bin lira gönderildi.

Vicdansızlığın böylesi! Sinop’ta zihinsel engelli gence akılalmaz tuzak: Parça parça hesabını boşalttı!

KIZI, EŞİ, OĞLU VE TANIDIKLARININ HESABINA PARA GÖNDERDİ

Sürekli olarak Erdoğan Musluoğlu'nun hesabı üzerinden işlem yapan Baykal Demir, 6 Haziran'da mobil bankacılık üzerinden ek hesaptan 88 bin TL çekti. 7 Haziran'da yine mobil bankacılık üzerinden Ö.D., adına bin TL ve 6 bin TL olmak üzere 7 bin TL gönderildi. 8 Haziran'da T.Ü, adına bin TL gönderilirken 8 ve 9 Haziran tarihlerinde mobil bankacılık üzerinden kare kod ile para çekildi.

Vicdansızlığın böylesi! Sinop’ta zihinsel engelli gence akılalmaz tuzak: Parça parça hesabını boşalttı!

Erdoğan Musluoğlu'nun hesabını kullanmaya devam eden Baykal Demir, 10 Haziran'da kızı Z. Demir adına 11 bin TL, T.Ü., adına 11 bin TL, karısı F. Demir'in hesabına 25 bin TL, Ö.D., adına 5 ve 15 bin TL olmak üzere 20 bin TL gönderdi. Yine Baykal Demir'in Z.D. adlı bir kadına da 14 bin 700 TL para gönderdiği ve açıklama kısmına borç ödemesi yazdığı görüldü.

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