Giriş Tarihi: 02.09.2024 06:50
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
06:52
Vicdansızlığın böylesi! Sinop'ta zihinsel engelli gence akılalmaz tuzak: Parça parça hesabını boşalttı!
Sinop'ta yaşayan ve bir okulda hizmetli olarak çalışan zihinsel engelli 33 yaşındaki Erdoğan Musluoğlu, tanıdık mağduru oldu. Dezavantajlı Musluoğlu'nu yaşadığı yerden tanıyan Baykal Demir, talihsiz adamın hesap bilgilerini alarak mobil bankacılık uygulamasını kendi telefonuna kurarak bilgilerini değiştirmek suretiyle yaklaşık 600 bin lira borçlandırarak hesabını boşalttı. Bununla da yetinmeyen Demir, her ay düzenli olarak yatan maaşını da çekip eşi ve çocukları başta olmak üzere tanıdıklarına para gönderdi. Olay yıllık izinde kardeşinin yanına gelen Yakup Musluoğlu'nun kardeşinin hesap hareketlerini incelemesiyle ortaya çıktı. Dolandırıldıklarının anlaşılması üzerine ikili şikayetçi oldu.