Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
15:26
VİNÇLE evinden 610 kiloyla çıkarıldı, 542 kilo vererek evine geri döndü! Dünyanın en kilolu adamının hayrete düşüren öncesi ve sonrası…
Henüz 22 yaşında yatağına bağımlı hale gelen 1991 Suudi Arabistan doğumlu Khalid bin Mohsen Shaari, her şeyin çığırından çıktığı bir gün hayatını tamamen değiştirecek bir karar aldı. Bir zamanlar "dünyanın en kilolu insanı" olarak adlandırılan bu genç adam standart bir tartıyla kilosunu öğrenemeyecek halden, vücut ağırlığının neredeyse tamamını kaybederek bambaşka birine dönüştü. Tüm dünya onun başarı,azim dolu öyküsünü merak ediyor. Yaklaşık yarım tonluk kilo kaybıyla hayata yeniden merhaba diyen Khalid bin Mohsen Shaari insanları hayrete düşürüyor!