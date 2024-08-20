VİNÇLE evinden 610 kiloyla çıkarıldı, 542 kilo vererek evine geri döndü! Dünyanın en kilolu adamının hayrete düşüren öncesi ve sonrası…

2013 yılında Khalid bin Mohsen Shaari tam 610 kilogramla yatağına ve evine mahkûm bir insandı. Alacağı bir karar ile tüm hayatına yeni bir sayfa açıp bambaşka bir insana dönüşeceğinden habersiz, tüm yaşamsal faaliyetlerini dört duvarın içindeki bir yatakta sürdürüyordu. Genç adam evinden 610 kilo ile bir vinç yardımıyla çıkarıldı ve yaklaşık Suudi Arabistan'ın eski Kralı Abdullah sayesinde 6 ay süren meşakkatli tedavi sürecinin ardından tam 542 kilo vererek evine geri döndü.