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Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:26

VİNÇLE evinden 610 kiloyla çıkarıldı, 542 kilo vererek evine geri döndü! Dünyanın en kilolu adamının hayrete düşüren öncesi ve sonrası…

Henüz 22 yaşında yatağına bağımlı hale gelen 1991 Suudi Arabistan doğumlu Khalid bin Mohsen Shaari, her şeyin çığırından çıktığı bir gün hayatını tamamen değiştirecek bir karar aldı. Bir zamanlar "dünyanın en kilolu insanı" olarak adlandırılan bu genç adam standart bir tartıyla kilosunu öğrenemeyecek halden, vücut ağırlığının neredeyse tamamını kaybederek bambaşka birine dönüştü. Tüm dünya onun başarı,azim dolu öyküsünü merak ediyor. Yaklaşık yarım tonluk kilo kaybıyla hayata yeniden merhaba diyen Khalid bin Mohsen Shaari insanları hayrete düşürüyor!

VİNÇLE evinden 610 kiloyla çıkarıldı, 542 kilo vererek evine geri döndü! Dünyanın en kilolu adamının hayrete düşüren öncesi ve sonrası…

2013 yılında Khalid bin Mohsen Shaari tam 610 kilogramla yatağına ve evine mahkûm bir insandı. Alacağı bir karar ile tüm hayatına yeni bir sayfa açıp bambaşka bir insana dönüşeceğinden habersiz, tüm yaşamsal faaliyetlerini dört duvarın içindeki bir yatakta sürdürüyordu. Genç adam evinden 610 kilo ile bir vinç yardımıyla çıkarıldı ve yaklaşık Suudi Arabistan'ın eski Kralı Abdullah sayesinde 6 ay süren meşakkatli tedavi sürecinin ardından tam 542 kilo vererek evine geri döndü.

VİNÇLE evinden 610 kiloyla çıkarıldı, 542 kilo vererek evine geri döndü! Dünyanın en kilolu adamının hayrete düşüren öncesi ve sonrası…

Khalid bin Mohsen Shari, 28 Şubat 1991'de Suudi Arabistan'da doğdu.

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VİNÇLE evinden 610 kiloyla çıkarıldı, 542 kilo vererek evine geri döndü! Dünyanın en kilolu adamının hayrete düşüren öncesi ve sonrası…

Ağustos 2013'te Khalid, dünyanın en ağır ikinci ve yaşayan en ağır insanı ilan edildi.

VİNÇLE evinden 610 kiloyla çıkarıldı, 542 kilo vererek evine geri döndü! Dünyanın en kilolu adamının hayrete düşüren öncesi ve sonrası…

22 yaşındaki bu adam 2013 yılında tartıya çıktığında 610 kilo geliyordu. Dünyanın en ağır ikinci adamı olarak biliniyordu.

VİNÇLE evinden 610 kiloyla çıkarıldı, 542 kilo vererek evine geri döndü! Dünyanın en kilolu adamının hayrete düşüren öncesi ve sonrası…

Yürümeyi bırak yatakta bile dönemeyen genç adamı, 2013 yılında zamanın Suudi Kralı Abdullah, ameliyat olması için Riyad'a getirtti.

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