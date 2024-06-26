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Volkan Demirel'in acı günü! Son yolculuğuna uğurladığı babasına gözyaşlarıyla veda etti
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
19:40
Volkan Demirel'in acı günü! Son yolculuğuna uğurladığı babasına gözyaşlarıyla veda etti
Teknik direktör Volkan Demirel'in 71 yaşında vefat eden babası Ali Naci Demirel, son yolculuğuna uğurlandı. Demirel için Acarkent Acarlar Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Demirel cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.