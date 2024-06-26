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Haberler Yaşam Volkan Demirel'in acı günü! Son yolculuğuna uğurladığı babasına gözyaşlarıyla veda etti
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:52 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 19:40

Volkan Demirel'in acı günü! Son yolculuğuna uğurladığı babasına gözyaşlarıyla veda etti

Teknik direktör Volkan Demirel'in 71 yaşında vefat eden babası Ali Naci Demirel, son yolculuğuna uğurlandı. Demirel için Acarkent Acarlar Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Demirel cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

Volkan Demirel’in acı günü! Son yolculuğuna uğurladığı babasına gözyaşlarıyla veda etti

Teknik direktör Volkan Demirel'in 71 yaşında vefat eden babası Ali Naci Demirel, son yolculuğuna uğurlandı.

Volkan Demirel’in acı günü! Son yolculuğuna uğurladığı babasına gözyaşlarıyla veda etti

Demirel için Acarkent Acarlar Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

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Volkan Demirel’in acı günü! Son yolculuğuna uğurladığı babasına gözyaşlarıyla veda etti

Volkan Demirel ile ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Volkan Demirel'in acı günü! Son yolculuğuna uğurladığı babasına gözyaşlarıyla veda etti

Volkan Demirel’in acı günü! Son yolculuğuna uğurladığı babasına gözyaşlarıyla veda etti

Cenaze namazına futbol camiasından eski milli oyuncular Emre Belözoğlu ile Tümer Metin'in de arasında yer aldığı birçok isim katıldı.

Volkan Demirel’in acı günü! Son yolculuğuna uğurladığı babasına gözyaşlarıyla veda etti

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile sarı-lacivertlilerin yönetim kurulu üyesi Burak Çağlan Kızılhan da cenazede yer aldı.

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