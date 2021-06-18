HaberlerYaşamVolkswagen Golf sınırları zorladı! Otomobilin değişimi aracın sahibini şaşkına çevirdi!
Giriş Tarihi: 18.06.2021 17:08Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 17:10
Volkswagen Golf sınırları zorladı! Otomobilin değişimi aracın sahibini şaşkına çevirdi!
Volkswagen denilince akla gelen ilk modellerden biri Golf'tür. Ülkemizde ve yurt dışında yollarda eski veya yeni birçok Golf aracı görebilirsiniz. Oldukça popüler bir otomobil olan Golf, yeni nesiliyle de adından sıklıkla bahsettirdi. Tabii ki Golf'ün eski kasaları da ilgiyi üstüne çekiyor. Türkiye'de 1998 kasa Volkswagen Golf'e revizyon yapıldı. Aracın sahibi arabasını ustalara bırakıp gitti ve geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında şoke oldu.