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Haberler Yaşam Volkswagen Golf sınırları zorladı! Otomobilin değişimi aracın sahibini şaşkına çevirdi!
Giriş Tarihi: 18.06.2021 17:08 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 17:10

sınırları zorladı! Otomobilin değişimi aracın sahibini şaşkına çevirdi!

denilince akla gelen ilk modellerden biri 'tür. Ülkemizde ve yurt dışında yollarda eski veya yeni birçok Golf aracı görebilirsiniz. Oldukça popüler bir otomobil olan Golf, yeni nesiliyle de adından sıklıkla bahsettirdi. Tabii ki Golf'ün eski kasaları da ilgiyi üstüne çekiyor. 'de 1998 kasa 'e revizyon yapıldı. Aracın sahibi arabasını ustalara bırakıp gitti ve geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Volkswagen Golf sınırları zorladı! Otomobilin değişimi aracın sahibini şaşkına çevirdi!

TRT ekranlarında yer alan %100 Oto programı eski otomobillere yeni ruh kazandırmaya devam ediyor. 1998 model bir sahibi tarafından Türk ustalara teslim edildi. Araç sahibi revizyon işlemi sonrası aracını teslim almaya geldiğinde en başta arabasını tanıyamadı.

Volkswagen Golf sınırları zorladı! Otomobilin değişimi aracın sahibini şaşkına çevirdi!

Ustalar araç üstünde yaptığı değişimlerle yeteneklerini konuşturdu.

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Volkswagen Golf sınırları zorladı! Otomobilin değişimi aracın sahibini şaşkına çevirdi!

tepeden tırnağa kadar yenilendi.

Volkswagen Golf sınırları zorladı! Otomobilin değişimi aracın sahibini şaşkına çevirdi!

İşte o muhteşem değişimden kareler...

Volkswagen Golf sınırları zorladı! Otomobilin değişimi aracın sahibini şaşkına çevirdi!
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