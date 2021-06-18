Volkswagen Golf sınırları zorladı! Otomobilin değişimi aracın sahibini şaşkına çevirdi!

TRT ekranlarında yer alan %100 Oto programı eski otomobillere yeni ruh kazandırmaya devam ediyor. 1998 model bir Volkswagen Golf sahibi tarafından Türk ustalara teslim edildi. Araç sahibi revizyon işlemi sonrası aracını teslim almaya geldiğinde en başta arabasını tanıyamadı.